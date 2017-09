Innsbruck – Die Klagen der Innsbrucker Altstadt-Bewohner und -Kaufleute über eine aggressive Bettlergruppe zeigen jetzt offenbar Wirkung. Zumindest auf politischer Ebene – die Innsbrucker Stadtparteien (Für Innsbruck, FPÖ, ÖVP, SPÖ) reagierten mit verschiedenen Forderungen und Lösungsansätzen, aber auch mit gegenseitigen Schuldzuweisungen.

Wie berichtet, fühlen sich mehrere Altstadt-Anrainer von einer Gruppe Obdachloser terrorisiert. Einer kleinen Gruppe, die nur aus maximal sechs Männern besteht, aber dennoch für viel Ärger sorgt. Für die Kaufleute sind es vor allem die Ladendiebstähle, die die Obdachlosen teils vor den Augen des Verkaufspersonals begehen. Die Anrainer stört vor allem der Party-Lärm, der oft erst nach Mitternacht endet. Und die Exkremente, die regelmäßig in den Lauben hinterlassen werden, wo die Obdachlosen meist auch die Nächte verbringen.

An diesem Punkt hakt jetzt „Für Innsbruck“ ein: Klubobmann Lucas Krackl verweist darauf, dass das Nächtigungsverbot in der Altstadt längst in Kraft sein könnte, „aber ausgerechnet am Abstimmungsverhalten der FPÖ scheiterte.

Auch GR Franz Hitzl von der Innsbrucker Volkspartei erinnert daran, dass die FPÖ im November gegen das Schlafverbot in der Altstadt stimmte. Gleichzeitig fordert er ein hartes Durchgreifen der Exekutive: „Diebstahl ist kein Kavaliersdelikt und Ruhestörung ist für betroffene Anwohner oft unerträglich.“

Gewohnt markig reagiert FPÖ-Stadtparteiobmann Rudi Federspiel auf die Anrainer-Sorgen: „Der Tourismusstandort Innsbruck ist massiv gefährdet, die Landeshauptstadt darf nicht die Bettlerhochburg Mitteleuropas werden.“ Damit das nicht passiert, fordert Federspiel ein Bettelverbot in der Innenstadt.

Helmut Buchacher und Irene Heisz von der Innsbrucker SPÖ kritisieren die „Pauschalverurteilung von Obdachlosen“. Straftaten seien aber keinesfalls zu tolerieren, sondern von der Polizei zu ahnden“, meint Buchacher. Heisz ergänzt, dass Kriminellen mit einem Schlafverbot nicht beizukommen sei.

Die Wirtschaftskammer setzt hingegen auf ein Schlafverbot, weil „die Geschäftsleute der derzeitigen Situation machtlos gegenüberstehen“. (tom)