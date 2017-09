Von Harald Angerer

Fieberbrunn – Die besten Jahre hat das Aubad in Fieberbrunn bereits hinter sich. Eine Sanierung des Bades steht an, und damit das Angebot auch wieder dem Zeitgeist entspricht, soll das Bad auch zusätzlich attraktiver werden. Dazu laufen schon seit Längerem Gespräche und Planungen. Vor wenigen Wochen wurde das Projekt nun dem Gemeinderat vorgestellt. „Es gibt aber noch nichts Konkretes“, bremst Bürgermeister Walter Astner ein. Denn da es sich um eine größere Sanierung handelt, soll auch der Tourismusverband Pillerseetal ins Boot geholt bzw. zur Kasse gebeten werden.

„Es laufen Gespräche mit dem Tourismusverband, und dann sehen wir, welche Dimension die Sanierung und die Modernisierung haben können“, erklärt Astner. Das Bad wurde 1974 in Betrieb genommen und zuletzt 1994 etwas erweitert und attraktiver gemacht. „Aber die Zeiten haben sich geändert und damit auch die Wünsche der Badegäste“, weiß Astner. Deshalb würde man das Angebot ausbauen. Astner will sich aber nicht näher in die Karten sehen lassen. Bekannt wurde aber, dass zum Beispiel eine Bewegungs- und Boulderhalle eingeplant sei.

Im Pillerseetal kursiert die Summe von sechs Millionen Euro als Kosten für die Sanierung und Modernisierung des Aubades. Diese Zahl wollt­e Astner nicht bestätigen. „Solange wir nicht wissen, was wir genau machen und ob der Tourismusverband mit investiert, kann ich keine Zahl nennen“, sagt Astner. Verschlossen zeigt sich der Bürgermeister auch bei den jährlichen Abgängen für das Aubad. „Diese Zahlen habe ich nicht auswendig im Kopf und möchte ich auch nicht sagen“, gibt er sich gegenüber der Tiroler Tageszeitung verschlossen. Dass es aber Abgänge wie bei den anderen Bädern im Bezirk gebe, räumt er ein.

Von Seiten des Tourismusverbandes gibt man sich zurückhaltend. Als kritisch gilt der Hochfilzner Bürgermeister und stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Konrad Walk. Er will das Thema aber nicht in der Öffentlichkeit diskutieren. „Sollte ich etwas dagegen haben, werde ich das in den zuständigen Gremien sagen und nicht über die Öffentlichkeit diskutieren“, sagt Walk. Aber natürlich müsse man über das Vorhaben Gespräche führen.

TVB-Obfrau Bettina Geisel war für eine Stellungnahme gestern nicht zu erreichen. Was aber zu hören war, ist, dass nicht alle Aufsichtsräte und Vorstände von den Plänen der Gemeinde Fieberbrunn informiert sind. Dazu soll es heute Nachmittag eine Vorstandssitzung des Tourismusverbandes geben. Diese wird auch von TVB-Geschäftsführer Armin Kuen bestätigt.

„Es beginnt damit ein Gesprächsprozess, wo geklärt wird, was wir dazu beitragen können und wollen“, sagt Kue­n. Schon jetzt ist der TVB in der gemeinsamen Trägergesellschaft für das Aubad vertreten und muss damit auch die Abgänge zu einem festgelegten Prozentsatz mittragen.