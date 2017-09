Von Helmut Mittermayr

Steeg, Lechleiten – Schulbeginn und Tag eins nach der rechtsgültigen Schließung der Volksschule Lechleiten. Die Gemeinde Steeg hatte das Zusperren durch das Land bekämpft, schließlich den Spruch des Landesverwaltungsgerichts vom Montag aber akzeptieren müssen. Weitere rechtliche Schritte werden von der Gemeinde im Sinne eines geregelten Schulverlaufes für die Kinder nicht mehr unternommen, lässt RA Gerhard Mader im Namen seines Mandanten BM Günther Walch wissen. Zwei Schüler besuchen nun die NMS Elbigenalp, vier hätten Dienstagfrüh erstmals in der Volksschule Steeg erscheinen sollen. Noah und Lea Drexel waren aber nicht gekommen. Ihr Vater Marco setzte ein lautes Protestzeichen und hatte die Kinder mit Schultaschen bepackt einfach zur Volksschule Lechleiten gebracht. Dort setzte er sich mit ihnen in die Klasse. Er sei gestern vom Steeger Bürgermeister zwar telefonisch verständigt worden, halte aber nichts Schriftliches in Händen. Daher sei Lechleiten weiterhin die Volksschule für seine Kinder, erklärte er trotzig.

Der 39-jährige Vater, der selbst in die achtjährige VS Lechleiten zur Schule gegangen war, wie Fotos an der Wand zeigen, will ein, zwei Wochen nachdenken, wohin er seine Kinder künftig schicken wird. Auch Schröcken in Vorarlberg sei eine Option. Er werde mit den Bürgermeistern das Gespräch suchen. Drexel machte der Landespolitik Vorwürfe: „Das ganze Theater wird auf dem Rücken der Kinder ausgetragen. Der Umgang von LH Platter und LR Palfrader mit uns Lechleitnern ist eine Frechheit. Erstmals in meinem Leben schäme ich mich, Tiroler zu sein.“

Von Theater war zeitgleich beim Schulbeginn in Steeg nichts zu spüren. Die je zwei Neuankömmlinge der aufgelassenen Volksschulen Hägerau und Lechleiten wurden besonders warmherzig willkommen geheißen. Pflichtschulinspektorin Edith Müller war extra nach Steeg gekommen: „Die Lehrer waren vorbereitet und die Atmosphäre sehr, sehr herzlich, was den Kindern den Start sicher erleichtert hat.“ Der Grund für das Fehlen von zwei der vier Lechleitner Kinder war dort noch nicht bekannt. Allfällige Schritte gegen die Eltern, die ihre Kinder in Lechleiten zurückhalten, seien kein Thema, sagte Müller. Die Steeger Schulleitung werde ganz im Gegenteil den Kontakt zu ihnen suchen und reden. Und natürlich sei auch ein Schulbesuch woanders möglich.

Die FPÖ Tirol, die sich seit Wochen massiv für die Erhaltung Lechleitens ausgesprochen hat, will weiterkämpfen und kündigt eine schriftliche Anfrage an LR Palfrader sowie einen Dringlichkeitsantrag im Landtag an. „Die Meinung der Bevölkerung zählt nichts, nur eine Politik des Drüberfahrens (...)“, sagt etwa FP-Landeschef Markus Abwerzger. Und FPÖ-Bezirksobmann Fabian Walch: „Eigentlich bin ich sprachlos (...). Diese Gefühlskälte und Empathielosigkeit zeigt, mit welchen Charakteren wir es in der Landesregierung zu tun haben.“ Er hat noch Hoffnung: „Wir stehen den Lechleitnern ungebrochen zur Seite.“

Kurioses Detail: Der mediale Andrang vor der Kleinstschule war Dienstag schon um acht Uhr Früh groß. Auch das „Fernsehen“ war gekommen. ORF-Mitarbeiter verlangten dann von Schuldirektor Robert Heiß, ein FPÖ-Wahlplakat an einer Straßenlaterne an der Zufahrt zur Schule abzunehmen. Ein derartiges Plakat sei in Schulnähe verboten, sagten sie. Außerdem wollten sie es beim Filmen auf keinen Fall mit im Bild haben. Der verdutzte Heiß schloss sich telefonisch mit FPÖ-Bezirks­chef Walch kurz, ob er dies überhaupt machen dürfe. Denn er habe das Plakat ja gar nicht aufgehängt. Auf wiederholtes Drängen der beiden ORF-Mitarbeiter schnitt der Pädagoge dann das Plakat von der Straßenlaterne herunter und verstaute es im Haus. Nach telefonischer Intervention Walchs wurde es rund eine halbe Stunde später wieder zurückgebracht und zumindest an den Fuß der Laterne gelehnt.