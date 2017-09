Von Angela Dähling

Jenbach – Eine gerechte Welt ist das Ziel. Fairtrade ist ein Baustein dafür – für Hilfe zur Selbsthilfe und gegen Ausbeutung, Armut und Lohndumping. „Denn durch fairen Handel können Menschen ihr Überleben sichern“, zeigt Grünen-StR ViktoriaGruber auf. Die Stadtgemeinde Schwaz hat sich entschlossen, hier aktiv zu werden und Bewusstsein zu schaffen. Die Bemühungen werden am 12. September belohnt: Denn da wird Schwaz als dritte Gemeinde Westösterreichs und zweite Gemeinde Tirols (nach Wörgl) zur Fairtrade-Gemeinde gekürt.

„Fairer Handel betrifft nicht nur ferne Länder, sondern auch unsere heimischen Bauern, die gegen Industrieprodukte antreten. Auch sie wollen wir unterstützen“, ergänzt BM Hans Lintner. Man dürfe daher Fairtrade nicht als Konkurrenz zu regionalen Produkten sehen. „Orangen, Bananen, Kaffee und Kakao wachsen hier aber nicht“, animiert Umweltreferent Hermann Weratschnig, bei diesen Produkten auf das Fairtrade-Siegel zu achten. Es ziert aber auch Textilien und andere Produkte. Eine ganze Palette davon findet man im Schwazer Weltladen, den es seit 33 Jahren in Schwaz gibt. Das Geschäft in der Innsbrucker Straße lebt von Stammkunden, könnte aber noch mehr Frequenz vertragen. „Fair­trade-Produkte sind nicht automatisch teuer, der Großteil kann sie sich leisten. Und man kann stattdessen ja auch woanders sparen“, meint Geschäftsführerin Sandra Klausner.

Sie kooperiert u. a. mit dem „Liebe Isst“-Lokal in der Fußgängerzone und dem Barbara-Laden der Pfarre und refererierte etwa an der Neuen Mittelschule über das Thema Ethik & Konsum am Beispiel von Mode und Handys. Am BORG sorgt ein Fairomat für eine faire Jause, und die städtische Bücherei hat in ihrem Fair-Leih wechselnde Medien zu Nachhaltigkeitsthemen.

Österreich nimmt übrigens beim europaweiten Fairtrade-Umsatzranking den beachtlichen fünften Platz ein. Denn auch zwei große Diskonter sowie bekannte Fruchtsaftproduzenten und Kaffeemarken haben Kooperationen mit Fairtrade, erkennbar durch das Siegel auf den Produkten.