Von Angela Dähling und Peter Nindler

Jenbach – Nach einem Tag Verschnaufpause und vielen Gesprächen mit politischen Weggefährten meldete sich der in Kritik geratene Jenbacher Bürgermeister Dietmar Wallner gestern auf Facebook neuerlich zu Wort. Wie berichtet, sorgte am Sonntag sein Posting über „naive Sicherheitspolitik“ und „Tausende ins Land gelassene Vergewaltiger und Terroristen“ für Empörung.

Nun schreibt er, er bedauere, dass „mein Posting überspitzt war und die Interpretation zuließ, ich würde hier Flüchtlinge generell als Vergewaltiger und Terroristen sehen“. Wenn dieser Eindruck entstanden sei, tue ihm das leid. Er habe sich in seinem gesamten politischen Leben immer auf die Seite der Schwächeren gestellt und sich nicht davor gescheut, das Wort für sie zu ergreifen. „Dies habe ich für Flüchtlinge getan, die bei uns Zuflucht suchen, und dies tue ich nun ebenso, weil mir die zahlreichen Angriffe auf Frauen, von denen beinahe täglich in den Medien berichtet wird, große Sorgen bereiten“, so Wallners Wortlaut. Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, müsse man helfen. Aber es gelte, darauf zu achten, wen man ins Land lasse und welche gesellschaftlichen Werte diese Menschen mitbrächten, schreibt Wallner und betont: „Diese Diskussion müssen wir führen.“

In der Tiroler Volkspartei weiß man nicht so recht, wie mit Wallner umgehen. LH Günther Platter will mit ihm ein Gespräch führen. Über mögliche Konsequenzen will Platter derzeit nichts sagen. Nur, dass er sehr irritiert und bestürzt sei. Gestern soll es auch hektische Telefonate mit der Bundes-ÖVP gegeben haben, dort ist man über den Tiroler ÖVP-Bürgermeister nämlich „not amused“. Schließlich herrscht Nationalratswahlkampf. Möglicherweise wird es nach der Aussprache mit dem Landes­chef ein offizielles Bedauern Wallners geben.

Trotzdem: Die Empörung ist angerichtet: „Dass der Jenbacher ÖVP-Bürgermeister Dietmar Wallner in einem Facebook-Posting Tausende Flüchtlinge als Vergewaltiger und Terroristen diffamiert, ist eine letztklassige Entgleisung“, betont der Vorsitzende des sozialdemokratischen Gemeindevertreterverbands, Georg Dornauer. Wallner könnte bei den Türkisen durchaus Karriere machen, wenn auch rechts von Kurz kaum mehr Platz ist.

Für die grüne Nationalrats-Spitzenkandidatin in Tirol, Berivan Aslan, ist der Fehltritt auf die politische Großwetterlage zurückzuführen. „Was wir erleben, ist, dass von oben eine Politik der Feindbilder vorgegeben wird, die ein Klima in Österreich schafft, wie ich es noch nicht erlebt habe.“ Der Vorfall zeige, welche Stimmung durch Neiddebatten, Kürzungsankündigungen für bestimmte Gruppen und die Ausgrenzungsgedanken erzeugt werde. Gerade das sensible Thema sexueller Übergriff und Gewalt an Frauen werde mittlerweile genützt, um Ressentiments zu schüren.