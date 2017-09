Innsbruck – Nach der letzten schwarz-grünen Regierungsklausur vor der Landtagswahl am 25. Februar taten sich LH Günther Platter (VP) und LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) gestern etwas schwer. Zurückschauen und Bilanz ziehen? Nein, dafür ist es noch zu früh! Vorausblicken? Nein, noch muss gearbeitet werden!

So endet die schwarz-grüne Regierung noch mit einer Digitalisierungsoffensive, wofür bis 2023 rund 100 Mio. Euro locker­gemacht werden. Das wäre also bis zum Ende der nächsten Regierungsperiode. Aber, nein. Nur keine voreiligen Schlüsse ziehen. „Koalitionsaussagen gibt es vor der Wahl keine“, stellte Platter klar. Auch Felipe, die sich offen für die Fortführung von Schwarz-Grün einsetzt, war Dienstag zurückhaltend. Beide merkten jedoch an, dass das Klima in der Koalition gut und angenehm sei. Platter machte einmal mehr deutlich, dass es ihm bei der Regierungsbildung weniger um die politische Farbe des Partners gehe, sondern um die persönliche Chemie. Dass man über Anschauungsunterschiede hinweg zusammenarbeiten kann, ist für Felipe ein Koalitionskriterium.

So gesehen liegt bzw. lag die Landtagswahl bei der Regierungsklausur in der Luft. Jedenfalls beriet man zum letzten Mal in dieser personellen Zusammensetzung und ließ dabei auch Gesundheitslandesrat Berhard Tilg (VP) hochleben. Tilg feierte am 1. September seinen 50er. Und noch etwas geisterte herum. Niederösterreich wird wahrscheinlich am 28. Jänner wählen. Und mit dem schwarzen Kernland strömt dann wohl bereits Anfang Jänner Wahlkampfluft nach Tirol herein.

Der hiesige Landtagswahlkampf soll allerdings kurz sein. „Drei bis vier Wochen“, sagt Platter, „wir wären gut beraten, ihn so kurz wie möglich zu halten“, ergänzt Felipe. Und dann schauten sie doch noch zurück und erklärten, dass viele Projekte realisiert werden konnten und sich die schwarz-grüne Bilanz sehen lassen könne. Auch die Flüchtlingskrise hätte man gemeistert. Und was harrt noch einer Erledigung? Für Platter rückt der Verkehr immer mehr ins Zentrum, „hier benötigt es noch Anstrengungen wie eine Lkw-Obergrenze und eine Korridormaut“. Felipe setzt hier große Hoffnungen auf den Tiroler Vorsitz in den Alpinen Region (EUSALP). Außerdem sei günstiger Wohnraum stets eine Herausforderung ebenso wie die Einrichtung der Landesbildungsdirektionen ab 1. Jänner 2019. (pn)