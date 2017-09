Innsbruck – 309 Millionen Euro an Bedarfszuweisungen hat die Landesregierung in den vergangenen drei Jahren freihändig an die Gemeinden vergeben, und der Gemeindelastenausgleichsfonds hat 44 Millionen Rücklagen gebildet. Die Kritik des Landesrechnungshofs (LRH) blieb nicht ohne Reaktionen. Gerade im Falle von Katastrophen sei es wichtig, dass im Fonds Rücklagen gebildet werden, um im Bedarfsfall betroffene Gemeinden über die im Katastrophenfonds gewährten Mittel hinaus rasch unterstützen zu können, verteidigt LA Alois Margreiter (VP) die Vorgangsweise. „Außerdem funktioniert der Ausgleich zwischen finanzschwachen und finanzstarken Gemeinden treffsicher.“

Völlig anderer Meinung ist die Lienzer Bürgermeisterin und SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik. „Die Gemeinden werden beim Land Tirol immer mehr zu Bittstellern und sind auf das Wohlwollen angewiesen.“ Dass eindeutige Richtlinien zur Vergabe herrschen müssten, um diese Willkür zu beenden, würde die SPÖ schon lange fordern. Empört ist Blanik, dass einerseits die Gemeinden finanziell immer mehr unter Druck geraten und auf der anderen Seite „das Land unser Geld hortet“. Die SPÖ-Chefin fordert deshalb, die Zuweisungen an die Gemeinden weiterzuleiten, damit diese dringend benötigte Projekte angehen können.

Auf klare Vergabe-Leitlinien und die Veröffentlichung in einer Transparenzdatenbank drängt die FPÖ. „Das derzeitige System ist antiquiert und vollkommen intransparent, die Bürgermeister werden zu Bittstellern degradiert“, empört sich Landesparteiobmann Markus Abwerzger. NR Gerald Hauser verweist auf die Situation in Kärnten, wo die Bürgermeister die Verteilung der Bedarfszuweisungen sehr schätzen würden, „weil sie wissen, dass sie bei sparsamem Wirtschaften durch Bonus-Bedarfszuweisungen belohnt werden“. Das hat auch der LRH in Tirol in seinem Bericht angeregt. (TT)