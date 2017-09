Von Helmut Mittermayr

Holzgau – Die elf Gemeinderäte fassten in der jüngsten September-Gemeinderatssitzung einen weitreichenden Beschluss. Einstimmig wurde die Trassenführung der in den 1980er-Jahren projektierten Umfahrung verworfen. An deren Stelle wurde auch kein neues Projekt ins Auge gefasst. Wolfgang Haas, der Leiter des Baubezirksamtes Reutte, hatte die Gemeinde um eine Willensäußerung ersucht, ob die Umfahrung in dieser Form noch erwünscht ist. Und sie bekommen.

BM Günther Blaas erklärt gegenüber der TT, dass eine derartige Umfahrung heutzutage nicht mehr vorstellbar sei. „Die Umfahrung wäre auf einem Damm in vier, fünf Metern Höhe mitten durch die Felder gegangen und hätte die Flächen zum Lech hinunter vollkommen geteilt. Der Anblick wäre schrecklich gewesen. Gerade für einen Ort wie Holzgau, der derart vom Tourismus lebt.“ Zudem seien inzwischen entlang der projektierten Trasse auch Häuser errichtet worden. „In einem Fall wäre die Umfahrung unter den Balkonen durchgegangen“, erklärt Blaas. Die Gemeinde Elbigenalp ist für Blaas ein gutes Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. „Und genau das hätte uns gedroht. Dass nämlich eine Umfahrung in bester Absicht zuerst am Ortsrand errichtet und mit dem Wachstum wieder vollkommen eingehaust wird. Damit würde man jede Entwicklung abschneiden und den Lärm trotzdem nicht wegbekommen.“ Blaas geht noch weiter und erklärt, dass sicherlich die meisten Holzgauer den Verkehr auch gar nicht aus dem Ort heraus haben wollten. „Die Belastung ist erträglich. Und wir leben vom Tourismus im Ort. Holzgau hat bei 430 Einwohnern 160.000 Nächtigungen im Jahr.“ Was exakt einer Verdoppelung der Bevölkerung entspricht. Damit ist Holzgau lechtalweit mit Abstand der stärkste Tourismusort.

Gespräche mit der Verkehrsabteilung der BH Reutte und dem Baubezirksamt zur Geschwindigkeitsreduktion im ganzen Ortsgebiet – etwa im Bereich Langen, wo mit einer Petition eine Tempodrosselung verlangt wurde – seien im Laufen. Hauptprojekt der nächsten zwei Jahre sei die Höhenbachverbauung. Hier sei Holzgau bisher mit einem „blauen Auge davongekommen“ und Maßnahmen seien dringend notwendig. Rosen streut BM Blaas seinem Gemeinderat: „Viele junge Leute sind drinnen. Es wird nach vorne gedacht und nicht mehr im alten Kram herumgestiert.“

Nur eine Entwicklung, die den Aufschwung Holzgaus ebenfalls dokumentiert, gefällt dem Dorfchef nicht wirklich: „Die Grundstückspreise sind enorm gestiegen und mit 80 bis 150 Euro fast doppelt so hoch wie in Elbigenalp mit durchschnittlich 65 Euro. Das vermag sich ein Normalsterblicher nicht.“ Die Gemeinde verfüge leider nicht über eigene Baugründe, die vor allem in privater Hand lägen, um Jungfamilien beim Start unterstützen zu können.