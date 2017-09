Von Alexander Paschinger

Nassereith, Tarrenz – „Das Niedrigwasser ab Spätherbst sollte unbedingt genutzt werden“, ist der Tarrenzer Bürgermeister Rudolf Köll überzeugt. Es geht um die Renaturierung des Gurglbaches zwischen Nassereith und Tarrenz. Hier ist der Bach seit vielen Jahrzehnten in einen engen, kerzengeraden Kanal gezwängt. Alles andere als schön, wie Köll und sein Nassereither Amtskollege Herbert Kröll bemerken. Umso mehr kommt ihnen da das Projekt der Umweltabteilung des Landes entgegen, das hier im an sich idyllischen Gurgltal ein aufwändiges Erholungsprojekt vorsieht.

Während der Tarrenzer Bürgermeister damit liebäugelt, dass das Projekt vielleicht auch Effekte für den umstrittenen Hochwasserschutz im Bereich Tarrenz und Imst bringen könnte, wird seitens der Umweltabteilung abgewinkt: Ihr kommt es dabei vor allem auf den Erholungswert und die Einbeziehung des Radweges an. In die großen Diskussionen rund um die Maßnahmen seitens des Wasserbaus und Rechnereien der Abflussmengen will man sich nicht einmischen. Das Einzige, was hochwassertechnische Auswirkungen habe, sei die so genannte „Birne“, das Rückhaltebecken bei Nassereith, das in das Projekt einbezogen ist.

„Es geht um fast 50.000 Quadratmeter“, erklärt der Nassereither Dorfchef, auf dessen Gemeindegebiet der Großteil des Projektes verwirklicht werden soll. Mit den Grundeigentümern sei man sich einig. 1,4 Millionen Euro werden investiert. Drei Tarrenzer Grundstücke befinden sich im Projektgebiet: „Wir führen dort am Rand des Driving Village den Radweg vorbei – damit haben wir dann dort auch ein Restaurant“, freut sich der Tarrenzer Bürgermeister und sieht einem baldigen Start entgegen.

Diesen flotten Baubeginn will man in der Umweltabteilung noch nicht bestätigen. Immerhin stünden noch Verträge mit dem Bund aus. Finanziell wird das Renaturierungsprogramm die Gemeinden Tarrenz und Nassereith nicht betreffen: Bis zu 50 Prozent sollten aus Mitteln der EU fließen, den Rest übernehme das Land.