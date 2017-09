Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Die ersten Wahlplakate zieren bereits die Bäume an den Straßen. Sprüche, Politiker und Versprechungen prangen darauf. Doch was fängt man damit an? Was bedeutet es überhaupt, wählen zu dürfen? Diesen und vielen anderen Fragen gehen die Referenten vom parteiunabhängigen Verein „PoBi“ (Politische Bildung) mit Kindern und Jugendlichen auf den Grund.

Vor sechs Jahren hatte es GR Victoria Weber aus Schwaz nicht einfach, als sie „PoBi“ ins Leben rief. Doch seit dem Start im Poly Schwaz sind nun 40 Schulen und rund 7500 Schüler mit an Bord. Ziel des Vereins ist es, einen Überblick über verflochtene Strukturen zu bieten, politische Abläufe zu erklären und das Demokratiebewusstsein zu stärken. „Für viele ist Politik etwas ganz weit Entferntes. Wir versuchen zu zeigen, dass Politik schon im Kleinen beginnt – etwa beim Schulticket oder der Wahl des Klassensprechers“, sagt GF Christina Drexler.

Beim Basismodul werden Kinder beim Rollenspielen zu Politikern und spielen Gemeinderats- oder Landtagssitzungen nach. „Zuerst regen sich manche im Gespräch auf, dass Politik oft so langsam funktioniert. Im Rollenspiel merken sie dann, wie schwer es ist, seine Anträge durchzubekommen. Sie schmieden Allianzen, argumentieren und sind gefordert“, sagt Weber. Es sei wichtig, dass Kinder und Jugendliche lernen, kritisch zu hinterfragen, sachlich zu argumentieren und zu eigenen Meinungen zu stehen. Beim Politcafé im Tiroler Landtag können sie sich mit Politikern persönlich austauschen. „Für viele ist es cool zu sehen, dass man mit einem Politiker ganz normal reden kann“, sagt Obfrau Marina Drljic. Dann gibt es noch das EU-Modul. „Wir haben heuer mit Schülern des RG Schwaz über die Parteilandschaft in der EU gesprochen, wie man Wahlwerbung filtert und wo man im Internet recherchieren kann“, erklärt Drljic. Zudem ist Ende September eine Podiumsdiskussion mit Vertretern aller Parteien der Nationalratswahlen im RG Schwaz geplant.

Man merke laut Weber aber schon, welche Kinder zu Hause gefördert werden und welche nicht. „Der Bildungsabschluss wird vererbt. Nur selten durchbricht ein Kind das“, sagt Weber kritisch. Auch im Bildungssystem werde viel verabsäumt. „Unser ergänzendes Bildungsprojekt macht die Schulen bunter“, ist sich Drljic sicher. Für sie und Drexler ist jeder Kurs etwas Besonderes: „Es ist toll, wenn man bei den Workshops merkt, wie es bei den Schülern klick macht und sie viel mitnehmen.“