Der Kommentar des Jenbacher Bürgermeisters Dietmar Wallner („Naive Sicherheitspolitik“, „Tausende ins Land gelassene Vergewaltiger und Terroristen“) schlug Wellen. Am Dienstag ruderte er zurück und bedauerte sein überspitztes Posting. ÖVP-Chef und Landeshauptmann Günther Platter war „bestürzt“ „und irritiert“. Mittlerweile hat er ein Gespräch mit dem Jenbacher Ortschef geführt. Er hat dem Bürgermeister sein Unverständnis ausgedrückt. Der wiederum sah seinen Fehler ein und bekräftigte erneut, dass er keine Pauschalverurteilung von Flüchtlingen vornehmen wollte. Damit dürfte das Thema abgehakt sein.

Die 44 Millionen Euro an Rücklagen des Gemeindeausgleichsfonds sorgen weiter für Debatten. Die Tiroler NEOS wollen diese Mittel lieber in die Grundlagen der Kinder und Jugendlichen investieren — in Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen. „Mit 44 Mio. könnte man fünf neue Volksschulen mit Kinderbetreuungsplätzen errichten“, ist die stellvertretende Landessprecherin Julia Seidl überzeugt.

Für FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger ist die angekündigte Digitalisierungsoffensive der schwarzgrünen Landesregierung ein reines „Wahlzuckerl“. „Andere Regionen in Europa haben bereits seit Jahren in den Breitbandausbau investiert, Tirol hinkt dahingehend hinterher.“ Abwerzger verweist darauf, dass die heißen Eisen bei der Klausur nicht behandelt wurden. Weder das enorme Transitaufkommen noch den Höchststand an ausländischen Mindestsicherungsbeziehern habe die schwarz-grüne Landesregierung thematisiert.

Rund 92.900 Schüler in Tirol starten derzeit wieder mit dem „Ernst des Lebens“ — 7.548 von ihnen schnuppern bei ihrer Einschulung zum ersten Mal Schulluft. Diese Zahlen gab gestern das Land Tirol bekannt. 158 Junglehrer nehmen in diesem Schuljahr ihre Arbeit auf. Von einem Lehrermangel kann in Tirol laut Schullandesrätin und Landesschulratspräsidentin Beate Palfrader (VP) nicht gesprochen werden. „In den weiterführenden Schulen gehen wir bis 2025 von rund 860 Pensionierungen aus — in den Pflichtschulen von etwa 2000.“ Ein Lehrermangel werde sich aber deshalb nicht ergeben, weil die Studierendenzahlen ansteigend seien, ergänzt die Landesrätin. (TT, pn)