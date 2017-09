Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Die Zukunft hat gestern im Seniorenwohnheim Olympisches Dorf in Innsbruck Einzug gehalten. Zumindest jene, die sich die politischen Regierungsspitzen in Stadt wie Land im Jahre 2026 gerne erhoffen würden. Dann nämlich sollen die Olympischen Winterspiele zum dritten Mal ihr Feuer in der Landeshauptstadt entzünden. Am 15. Oktober soll die Tiroler Bevölkerung Ja zu einer Bewerbung sagen – oder eben Nein. Die gestern gestartete Info-Road-Show, welche bis zum 5. Oktober durch alle Bezirke führt, soll Wissenslücken schließen, offene Fragen klären und letztlich für eine pro-olympische Stimmung sorgen. „Stimmung bei wem?“, könnte man fragen. Mehr als 15 Interessierte waren zumindest am Vormittag dem Info-Ruf nicht gefolgt.

Kein neuer Sportstättenbau, regionale Kompetenz, ein ausgeglichenes Budget (1,175 Mrd. Euro) ohne Steuermittel, verträgliche und nachhaltige Spiele – die Schlagworte, die in den Raum geworfen werden, sind bekannt und wecken bei den Anwesenden kaum höhere Aufmerksamkeit als die wahllos verteilten Stehkärtchen mit den Slogans „Unsere Spiele“, „Unser Angebot“, „Unsere Chance“.

Im direkten Gespräch mit den anwesenden Stadtpolitikern steigt dann der Aufmerksamkeitslevel, man hört so manche Sorge, die in der Bevölkerung mit der olympischen Idee einhergeht, unverblümt heraus. Vieles davon hat mit der Vergangenheit Olympischer Spiele zu tun. Dem Gigantismus, der Maßlosigkeit – jenen Punkten, denen das Internationale Olympische Komitee mit der Agenda 2020 abschwören will. Das Tiroler und Innsbrucker „Angebot“ für 2026 soll sozusagen der Lackmustest für das IOC sein.

Die Stimmung im Veranstaltungssaal des Seniorenwohnheims ist nicht aufgeheizt. Trotz anwesender Gegnerschaft (KPÖ). „Stop Olympia“ – auch ein kurzfristig ausgerolltes Transparent kann die Gemüter nicht erregen. Vielmehr gewinnt man den Eindruck eines netten Plauderstündchens. Zwischen Befürwortern, Informationsbedürftigen und Gegnern gleichermaßen. Eines, das die eine oder andere Unklarheit beseitigt, so manche Frage aber doch nicht zur vollen Zufriedenheit beantworten kann.

Vom vielbeschworenen Feuer, das in der Bevölkerung für die olympische Idee entzündet werden soll, ist gestern im Seniorenwohnheim noch nicht viel zu spüren. Dass dies noch eine harte Tour wird, weiß auch Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer. Auf die letzten drei Wochen vor der Befragung komme es an, sagt sie. Das sei wie im Wahlkampf. Mit dem Ergebnis des 15. Oktobers werde man sich dann „auseinandersetzen müssen“. Ob sie damit das Landes- oder doch auch das Teilergebnis der Stadt meint, lässt sie offen. Fix sei nur eines, sagt Oppitz-Plörer: „Je klarer das Zeichen für Olympia ist, desto stärker ist unsere Position in den Verhandlungen mit dem IOC.“

So weit will es die Liste Fritz erst gar nicht kommen lassen. Die Tirolreise in Sachen Olympia sei nichts anderes als eine 300.000 Euro schwere „Propagandatour“. Sie verlangt bereits vor der Befragung die Öffentlichmachung des Host-City-Vertrages.