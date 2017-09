Landeck – In der Bezirksstadt kam es am Rande einer Radtour mit Politikern aus Südtirol kürzlich zu einem Treffen der Landtagsabgeordneten Sven Knoll und Bernhard Zimmerhofer (beide Süd-Tiroler Freiheit) mit Peter Vöhl, Vizebürgermeister von Landeck. Knoll thematisierte die historische Reschenbahn: „Die Weiterführung der Bahnlinie von Mals nach Landeck wäre eine historische Chance. Diese Bahnverbindung würde das Inntal und den Vinschgau verbinden.“ Nutznießer würden vor allem die touristischen Zentren entlang der Strecke sein. Aber auch in Hinblick auf die internationalen Anschlussmöglichkeiten wäre die Reschenbahn ein Gewinn.

Für Vöhl wäre der bisher nie realisierte Schienenstrang im Dreiländereck ebenfalls wünschenswert. Er selbst unterstütze das Thema, es soll weiterverfolgt und intensiviert werden. „Nur leider fehlt oft der nötige Rückhalt von höherer Stelle“, sagte Vöhl.

Zweck des Nord-Südtiroler Treffens war es, Möglichkeiten zur touristischen und verkehrstechnischen Zusammenarbeit auszuloten. (hwe)