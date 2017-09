Von Denise Daum

Aldrans – Das südöstliche Mittelgebirge zählt zu den begehrtesten Wohngegenden rund um Innsbruck. Die Gemeinden wachsen stetig. Das bleibt nicht ohne Folgen: Mit dem Bevölkerungszuwachs steigt auch die Verkehrsbelastung. Der Aldranser Gemeinderat hat deshalb schon vor Jahren den Beschluss gefasst, das Verkehrsproblem zu beheben. Und das am liebsten mit einer Umfahrung. Der Wunsch ist nicht neu, bereits vor 30 Jahren wurde erstmals der Ruf nach einer Umfahrungsstraße in der Mittelgebirgsgemeinde laut.

Rund 15.000 Fahrzeuge passieren täglich das Dorfzentrum. „Zu den neuralgischen Zeiten, sprich im Früh- und Feierabendverkehr, staut es sich Tag für Tag“, erklärt Bürgermeister Hannes Strobl. Das sei nicht nur mühsam für die Autofahrer, sondern stelle für Aldrans vor allem eine enorme Lärm- und Emissionsbelastung dar.

Dem Land Tirol hat man das Leid bereits geklagt und ist auch auf offene Ohren gestoßen. Aktuell führt die Verkehrsabteilung in Zusammenarbeit mit der Gemeinde eine Verkehrsanalyse durch, wie Christian Molzer, Vorstand der Abteilung Verkehr und Straße, auf Nachfrage der Tiroler Tageszeitung erklärt. „Wir wissen, dass Aldrans in den Kreuzungsbereichen hoch belastet ist und es ist ein legitimer Wunsch der Gemeinde, dieses Problem zu lösen.“ Ob allerdings eine Umfahrung für Aldrans die Lösung sein wird, ist noch völlig offen. Molzer will zuerst das Ergebnis der Verkehrsanalyse abwarten. Erst dann könne man schauen, wohin die Reise geht.

Der Bürgermeister wünscht sich verständlicherweise die große Lösung mit Umfahrung. Denn zwei Dinge sind für Strobl klar: „Dass das Problem allein über die öffentlichen Verkehrsmittel gelöst werden kann, ist eine Utopie.“ Und: Ein Ende des Bevölkerungswachstums ist vorerst nicht in Sicht. „Laut einer Prognose gehört das südöstliche Mittelgebirge zu der am stärksten wachsenden Region im Land“, sagt Strobl.