Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Amtsmüde sei er noch nicht. Das hatte ÖVP-Stadtrat und Stadtparteichef Franz Gruber unlängst die Öffentlichkeit wissen lassen. Um sie aber im selben Atemzug weiter in der zentralen Frage im Dunkeln zu lassen, ob er denn auch für die Innsbrucker Gemeinderatswahl 2018 als Bürgermeisterkandidat antreten werde. 2012 war er es – zumindest für eine kurze Zeit. Bis Christoph Platzgummer kam und für die VP an Grubers Stelle gegen BM Christine Oppitz-Plörer (FI) antrat – und verlor.

Eine ähnlich überraschende Personalrochade dürfte sich für die anstehende Wahl nicht mehr ausgehen. Das meint jetzt zumindest der einstige FI-Gründer und Alt-BM, Landtagspräsident Herwig van Staa (VP). Er hält es für realistisch, dass Gruber selbst ins Rennen gehen wird. Und zwar nicht nur als Spitzenkandidat der Stadtpartei auf der Gemeinderatsliste, sondern auch als Bürgermeisterkandidat: „Die Zeit für einen anderen Kandidaten ist zu spät.“ Der Stadt-VP bliebe gar nichts anderes übrig, als für das höchste Amt in der Landeshauptstadt einen eigenen Kandidaten aufzustellen, sagt Van Staa: „Jede selbstbewusste Partei macht das.“ Damit zerstreut Van Staa auch weiter das Gerücht, die VP könnte im erwarteten BM-Duell Oppitz-Plörer gegen Georg Willi (Grüne) auf ein eigenes Antreten zugunsten der FI-Chefin verzichten. Denn in einer gelb-grünen Wahlschlacht hätten die Schwarzen wohl von Beginn an schlechte Karten. Gruber hatte stets angekündigt, seine Entscheidung im Laufe des Herbst bekannt geben zu wollen.