Die ÖVP-Landtagsklub zog sich zwei Tage ins Zillertal zur Klausur zurück. Man stimme sich auf kommende Herausforderungen ein, hieß es in einer Aussendung. Parteichef LH Günther Platter schwor die Seinen auf die Nationalratswahlen am 15. Oktober ein. Auch ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger war bei der Klubklausur dabei. Nicht anwesend war hingegen die Spitzenkandidatin der Tiroler ÖVP in Tirol, Kira Grünberg. Seitens der Partei hieß es, das liege daran, dass Grünberg nicht Mitglied des Landtagsklubs sei. Das ist Köstinger auch nicht. Grünberg sei zudem terminlich verhindert gewesen. Neben den Wahlen ging es um Olympia. Tourismusexperte Hubert Siller vom MCI referierte bei der Klausur über etwaige Olympische und Paralympische Winterspiele 2026 in Tirol. Das MCI hatte auch den Zuschlag zur Erstellung der Machbarkeitsstudie erhalten.

FPÖ-Nationalrat Gerald Hauser ärgert sich über das ÖVP-Wirtschaftsministerium. Dieses verlängere die finanzielle Unterstützung für Qualitätsverbesserungen in Dorfgasthäusern nicht. „Da braucht man sich über das Wirtesterben auf dem Land nicht mehr zu wundern“, klagt Hauser. Die Zahl der Dorfgasthäuser ist österreichweit seit 1978 um 44 Prozent zurückgegangen. In Tirol seien bis dato lediglich sechs Wirte durch kostenfreie Kredite unterstützt worden, in Gesamtösterreich waren es 166. Hauser ist das zu wenig. Die Wirte nahmen österreichweit Kredite über 14,4 Millionen Euro in Anspruch. Das geht aus der Anfragebeantwortung des Ministeriums hervor. (aheu)