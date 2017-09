Von Peter Nindler

Innsbruck – Klicks, Likes (Gefällt mir), Fans oder Reaktionen mit Daumen hoch oder nieder: Für die heimischen Politiker werden die sozialen Medien wie Facebook immer wichtiger, die Amerikanisierung erreicht auch den hiesigen Wahlkampf. Mit der Anzahl der Fans soll schließlich nicht nur gegenüber den Mitbewerbern, sondern vor allem bei den Wählern Bedeutung suggeriert werden. Deshalb gab es zuletzt heftige Debatten über gekaufte Likes bzw. Fans auf Politiker-Profilen.

Der umtriebige Tiroler ÖVP-Nationalratskandidat Dominik Schrott ist jetzt ebenfalls ins Visier geraten. Mit einem massiven Vorzugsstimmenwahlkampf will der Obmann der Jungen ÖVP im Wahlkreis Oberland an der vor ihm gereihten NR Elisabeth Pfurtscheller vorbeiziehen. Schrott führt mehr als 6200 Personen an, denen seine neue politische Facebook-Seite gefällt. Das Kuriose dabei: 710 oder knapp 11,6 Prozent davon stammen aus Indonesien oder elf aus dem Benin. Aufgefallen ist das der Tiroler SPÖ, schließlich haben sich einige Funktionäre plötzlich als Schrott-Fans wiedergefunden, ohne dass sie jemals bewusst auf den „Gefällt mir“-Button geklickt haben. Das betrifft Elisabeth Blanik oder Selma Yildirim. Auch andere Politiker wie Markus Abwerzger von der FPÖ, Liste-Fritz-Klubchefin Andrea Haselwanter-Schneider oder Funktionäre der Grünen betrifft das. Und zahlreiche Privatpersonen. „Wir haben viele unserer Leute kontaktiert und niemand kann sich erklären, wie Schrott zu ihrer Facebook-Unterstützung gekommen ist“, erklärt der stellvertretende SPÖ-Parteichef Georg Dornauer. Die SPÖ hat die Angelegenheit an Datenschützer und Online-Experten zur Überprüfung weitergegeben.

Für Dornauer soll der verlängerte Arm von ÖVP-Parteiobmann und Kanzlerkandidat Sebastian Kurz in Tirol sein Treiben auf Facebook erklären. „Offensichtlich sind eben nicht nur das Oberland, die Wirtschaft und das Ehrenamt ,Schrott‘, wie der Kurz-Kandidat öffentlichkeitswirksam erklärt, sondern auch seine Facebook-Likes.“

Fans hat Schrott offenbar nicht nur in Indonesien oder im Benin, sondern auch in Brasilien (17), der Elfenbeinküste (31), Nigeria (17), Saudi-Arabien (44) oder der Türkei (21). Er selbst versteht die politische Aufregung nicht. „Zu Beginn des Wahlkampfs habe ich mein privates Facebook-Profil mit knapp 5000 Freunden in eine Seite umgewandelt. Damit wurden alle Freunde und Abonnenten meiner privaten Seite zu ,Fans‘.“ Das erkläre auch die höhere Anzahl an Fans aus Indonesien, weil er vor zwei Jahren den Kulturattaché von Indonesien Dody Kusumonegoro persönlich kennen gelernt habe. „Danach sind immer mehr Freundschaftsanfragen gekommen, ich habe sicher keine bezahlten Freunde“, betont Schrott, der harsche Kritik an der SPÖ übt.

Der Online-Marketing-Experte Manuel Diwosch beurteilt die Entwicklung mit „Likes“ und „Fans“ differenziert. „Natürlich soll durch die Zahl Bedeutung signalisiert werden, doch im Prinzip wird das alles überschätzt.“ Letztlich würden nur echte Fans etwas bringen, aber nicht Mitläufer. „Es kommt immer auf die Qualität an.“

Fans können übrigens leicht gekauft werden: Am billigsten sind jene aus dem asiatischen Raum, teuer hingegen deutsche Likes. Wobei diese meist gefaked sind und in Wahrheit aus Indonesien, Indien und Brasilien stammen.