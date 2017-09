Innsbruck – Die Amerikanisierung der österreichischen Politik nimmt immer skurrilere Formen an. Der Wettlauf um Fans und „Likes“ auf Facebook rückt zusehends die Inhalte in den Hintergrund. FP-Chef Strache vermeldete allein am Donnerstag 40.500 neue Fans, seit Wochen wird deshalb über gekaufte Freunde diskutiert.

In Tirol sorgt indessen der Obmann der Jungen ÖVP, Dominik Schrott, für Verärgerung. Er hat seine private Seite zu einer politischen transferiert, plötzlich wurden die einst mit ihm verlinkten Freunde ohne ihr Wissen plötzlich Unterstützer von Schrott; darunter viele SPÖ-Funktionäre aber auch Politiker anderer Parteien.

Und nicht nur das: 710 Schrott-Fans stammen aus Indonesien. Die SPÖ hat die Facebook-Seite prüfen lassen, Parteivize Georg Dornauer spricht von dubiosen Methoden. Schrott selbst weist die Kritik zurück. Er habe sicher keine Fans gekauft oder bezahlte Freunde. (pn)