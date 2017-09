Landeck – Im Auftrag seines Mandanten, Bürgermeister Wolfgang Jörg, übermittelte Rechtsanwalt Michael Kössler der TT eine Entscheidung der Staats­anwaltschaft Inns-bruck vom 7. September. „Die Staatsanwaltschaft hat keinen Grund zur weiteren Verfolgung von Wolfgang Jörg und Norbert Moschen gefunden und das Ermittlungsverfahren eingestellt“, heißt es darin. Ermittelt hatte das Landeskriminalamt, Abteilung Betrug. Auf eine Stellungnahme zur Entscheidung verzichtete Jörg am Montag: „Die Einstellung sagt alles aus.“ Kurze Rückblende: Das Landecker Ehepaar Josef und Anita Walser sah sich im Herbst 2015 veranlasst, von ihrer Eigentumswohnung im Stadtteil Perjen in eine Ersatzwohung zu übersiedeln, die TT berichtete. Der Grund lag an der Geruchsbelästigung. „Das war unerträglich. Ursache ist ein 3000-Liter-Heizöltank eines Mitbewohners im Keller der Wohnanlage.“

Die Wal­sers wandten sich zunächst an Stadtchef Jörg. Dessen Vorgangsweise wertet Anwalt Martin Walser, Sohn der Familie, als „pflichtwidrige Untätigkeit“ bzw. Amtsmissbrauch. Das Gleiche gelte für Stadtbauamtsleiter Norbert Moschen. Anwalt Walser zeigte beide Behördenvertreter des Stadtamtes bei der Korruptionsstaats­anwaltschaft in Wien an.

Für Familie Walser ist die Sache keinesfalls zu Ende, auch weil die Entscheidung der Staatsanwaltschaft noch nicht rechtswirksam sei. Daher habe man dort um eine nähere Begründung ersucht und die Fortführung des Strafverfahrens beantragt. „Wir machen die mehrfache Verletzung des Gesetzes bzw. dessen unrichtige Anwendung geltend“, erläuterte Anwalt Martin Walser. (hwe)