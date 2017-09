Von Denise Daum

Mieders – Richard Spatzier hat genug. Er ist seit der Gründung Mitglied der Zukunfts­liste Mieders des Unternehmers Walter Jenewein. In einem Schreiben hat Spatzier nun den Listenchef sowie die Gemeinde informiert, dass er die Fraktion verlässt. Gründe dafür will er am Donnerstag bei der Gemeinderatssitzung nennen. Dass es zwischen Jenewein und Spatzier in letzter Zeit Meinungsverschiedenheiten gegeben hat, ist kein Geheimnis. Sein Mandat will er aber behalten – auch wenn Jenewein von ihm verlangte, seinen Sessel im Gemeinderat zu räumen, wie Spatzier im Gespräch mit der TT bestätigt. Das komme für ihn aber nicht in Frage, er will weiterhin im Gemeinderat mitarbeiten. Dass seine Ehefrau, Regina Spatzier, Mitglied der Liste des Bürgermeisters Daniel Stern („Mit’nand für inser Dorf“) ist, habe mit seiner Entscheidung jedenfalls nichts zu tun.

Walter Jenewein erklärte in einer ersten Reaktion, dass er schon davon ausgeht, dass Spatzier nach seinem Austritt auch sein Gemeinderatsmandat zur Verfügung stellt.

Dabei hat der schriftlich erklärte Austritt rechtlich gar keine Bedeutung. Christine Salcher von der Gemeindeabteilung im Land Tirol erklärt, dass „alle Wahlwerber für die Dauer der gewählten Periode zu der jeweiligen Liste gehören und nicht austreten können“. Demnach kann ein Gemeinderat auch nicht gezwungen werden, sein Mandat zur Verfügung zu stellen. Gesetzt den Fall, dass Spatzier bei einer Sitzung verhindert ist, rückt ein Mitglied der Zukunftsliste nach. Ein verkündeter „Austritt“ ist also mehr ein „politisches Statement“, sagt Salcher.

In Mieders ist die politische Stimmung seit den Wahlen im Keller. Zuletzt sorgte ein Schreiben der Agrarbehörde für Empörung, in dem es u. a. eine­n Rüffel für Unstimmigkeiten bei der Jahresrechnung der Gemeindegutsagrar­gemeinschaft gab.