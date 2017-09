Innsbruck, Lima — Schon seit Wochen gibt es Diskussionen über die Fragestellung für die Volksbefragung zu einer möglichen Bewerbung von Innsbruck/Tirol für Olympische Winterspiele 2026. Die Initiative „mehr demokratie" zur Stärkung direkter Demokratie kündigt jetzt den Gang zum Verfassungsgerichtshof an. Man will das Ergebnis nach der Volksbefragung vom 15. Oktober sofort anfechten, „weil die Fragestellung manipulativ ist", sagt Bundessprecher Erwin Leitner.

Nächste Woche wird Anwalt Wolfgang List die Details dazu präsentieren. Die Bevölkerung habe ein Recht auf eine faire Fragestellung. Diese sei bei der von der Landesregierung beschlossenen Frage „Soll das Land Tirol ein selbstbewusstes Angebot für nachhaltige, regional angepasste sowie wirtschaftlich und ökologisch vertretbare Olympische und Paralympische Winterspiele Innsbruck-Tirol 2026 legen?" nicht der Fall, ergänzt Leitner.

Für Tirols Sportreferenten LHStv. Josef Geisler (VP) bleibt es jedem unbenommen, vor das Höchstgericht zu gehen. „Die Olympia-Frage ist aber nicht manipulativ, sondern umfasst eine Selbstbindung der Tiroler Landesregierung." Geisler fliegt heute nach Lima, um bei der Konferenz des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) Werbung für die Reformagenda und redimensionierte Winterspiele zu machen.

In Lima werden am Mittwoch die Sommerspiele in einem historischen Doppelbeschluss an Paris (2024) und Los Angeles (2028) vergeben. Neue Korruptionsvorwürfe, das russische Dopingproblem und die politisch brisante Lage vor den Winterspielen in Südkorea lassen aber kaum Feierstimmung aufkommen. (TT)