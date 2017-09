Von Michael Mader

Kufstein – Sieben Ahornbäume in der Stuttgarter Straße sorgten in letzter Zeit für Aufregung in Kufstein: zuerst wegen ihres laut Experten katastrophalen Zustandes, dann wegen ihrer Fällung. Letztere war nicht nur Thema unter den Mietern der dortigen Neue-Heimat-Häuser, sondern zog sich über eine heftige Diskussion auf Facebook bis in den Kufsteiner Gemeinderat: Gemeinderat Horst Steiner von der gleichnamigen Bürgerliste wollte von Bürgermeister Martin Krumschnabel Aufklärung über die Vorgänge haben.

Es habe eine lange Untersuchung gegeben, alle Bäume, die der Neuen Heimat gehörten, seien begutachtet worden und wurden als gefährlich eingestuft, wusste Stadtbaumeisterin Elisabeth Bader. „Es war Gefahr im Verzug, dieses Risiko konnten wir nicht eingehen“, erklärte Krumschnabel.

Nicht nachvollziehen konnte die Fällung eine Anrainerin, die keine Schäden feststellen konnte. Sie postete die Fotos auf Facebook, woraufhin eine heftige Diskussion zwischen ihr, anderen Facebook-Nutzern, Arbeitern der Firma, welche die Fällung vorgenommen hatten, und deren Firmenchef ausbrach. Der Landschaftsgärtnermeister rechtfertigt gegenüber der TT die Fällung: „Ein Baum ist durch den Sturm gespalten worden, aber auch bei den anderen Bäumen war das Absterben im Kronenbereich und Kronenansatz zu sehen. Die Bäume wiesen großflächige Wunden, Kernholzfäule, Morschungen und holzzerstörende Pilze auf.“

Jetzt sollen vier bis fünf Meter hohe Stadtlinden – etwas weiter von der Straße zurückversetzt – in diesem Bereich gepflanzt werden.