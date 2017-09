Von Matthias Reichle

Pitztal – „Wir arbeiten fest daran. Aber gut Ding braucht Weile“, betont der Jerzener Bürgermeister und Planungsverbandsobmann des Pitztals, Karl Raich. Derzeit laufen die Vorbereitungen für das regionalwirtschaftliche Programm, das im Juli vorgestellt wurde, auf Hochtouren. In zehn Jahren sollen dabei zehn Millionen Euro ins Tal fließen.

Es ist bereits die vierte Region Tirols, die in den Genuss dieser Förderung kommt – nach dem Lechtal, dem Obergricht und dem Iseltal.

Im Juli hatte der Planungsverband das Programm mit der Strategie, den Zielen, Leitmaßnahmen und Indikatoren beschlossen und präsentiert – die TT hat berichtet. Seither hat die Abteilung Wirtschaftsförderung des Landes die Förderrichtlinien sowie die Geschäftsordnung für das Fördergremium ausgearbeitet – und Mitte August mit den lokalen Akteuren abgestimmt, wie Raich erklärt. Damit sind alle wesentlichen Vorarbeiten erledigt.

Vor wenigen Tagen folgte nun der nächste Schritt: Die Landesregierung hat das Programm beschlossen und wird es am 5. Oktober dem Landtag vorlegen – dabei geht es vor allem um die budgetäre Bedeckung.

Erst nach diesem finalen Schritt kann sich das Fördergremium mit sechs stimmberechtigten Mitgliedern – dem Bezirkshauptmann, zwei Bürgermeistern, einem Tourismusvertreter und zwei Vertretern des Landes – konstituieren.

Erste Projekte können ab 1. Jänner eingereicht werden, so Raich. Gefördert werden Investitionen in die touristische Entwicklung, Projekte, die die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe erhöhen oder die den Lebensraum Pitztal attraktiver machen.

Auch in den Gemeinden knobelt man über neue ­Ideen, die in den Genuss der zusätzlichen Landesförderung kommen sollen. Fix ist etwa das Steinbockzenturm in St. Leonhard, das bei den bekannten Schrofenhöfen entstehen soll. Auch die Alte Mühle in Jerzens soll in den Genuss der Fördermittel kommen. Außerdem ist ein Talradweg in Planung.