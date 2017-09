Von Anita Heubacher

Innsbruck – Ob nun die 40 Mitarbeiter in der Bildungsabteilung des Landes oder jene im Landesschulrat übersiedeln, sei offen. Dass künftig alle auch räumlich an einem Strang ziehen, steht für ÖVP-Bildungslandesrätin Beate Palfrader fest. Es ist die Umsetzung der Bildungsreform, die die Mitarbeiter und die Landesrätin fordern. Bis 1. Jänner 2019 soll aus dem Landesschulrat, einer Bundesbehörde, und der Abteilung des Landes die Bildungsdirektion werden. „Das ist die größte Herausforderung. Dann erst kommen Schul­autonomie und Cluster“, meint Palfrader im Gespräch mit der TT. In ihren letzten Atemzügen verabschiedete die rot-schwarze Bundesregierung die Bildungsreform, die Palfrader begrüßt. Die Schulautonomie sichere den Direktoren mehr Gestaltungsformen zu. „Nun können die Direktoren über die Klassengröße entscheiden und nicht mehr eine fixierte Klassenzahl.“ Auch die Clusterbildung, bei der sich bis zu acht Schulen zusammenschließen können, findet Palfrader gut.

Die Umsetzung der Bildungsdirektionen sollen Steuerungsgruppen bewerkstelligen. Eine kümmere sich um Personalfragen, eine um die Finanzen, eine um die Infrastruktur und die Verwaltung. Es ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Schließlich liegen der Fusion verschiedene Zuständigkeiten zwischen Bund und Land zugrunde.

Der Kritik, dass die Bildungsdirektion dem Landeshauptmann unterstellt sei und dadurch politischer Einfluss auf die Bestellung der Direktoren und der Lehrer ausgeübt werde, lässt Palfrader nicht gelten. Bereits jetzt negiert sie, dass Posten nach Parteibuch vergeben würden. Es gebe Objektivierungsverfahren. Oft gebe es allerdings für Direktorenposten nur Einzelbewerbungen. Dies liegt wohl auch daran, dass die Direktorenzulage finanziell überschaubar ist.

Palfrader ist derzeit amtsführende Präsidentin des Landesschulrates. Sie macht den mit 10.432 Euro brutto im Monat dotierten Job ehrenamtlich. Früher waren die Funktionen Bildungslandesrätin und Landesschulratspräsident getrennt. Die Fusion habe sich bewährt, meint Palfrader. Künftig wird es so sein. Neben dem Bildungsdirektor werde es in der Bildungsdirektion einen Leiter für die Verwaltung und einen pädagogischen Leiter geben. „Der auf fünf Jahre zu bestellende Bildungsdirektor ist kein Politiker mehr, sondern ein Bundesbediensteter“, sagt Palfrader.

So kompliziert die Fusion ohnehin schon sei, völlig offen sei zudem das Schicksal der Elementarpädagogik, also der Kindergärten und Horte. Die liegen bis dato in der Einflusssphäre des Landes. Wie es da weitergeht, kann Palfrader dennoch nicht sagen.