Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Auch wenn die Innsbrucker Ortsstelle der Bergrettung Tirol nun einige hundert Meter weiter flussabwärts firmiert, die Sill ist an der neuen Heimstätte beim WUB-Areal noch immer hörbar. Die Übersiedlung erfolgte erst vor wenigen Tagen. Überfällig war sie schon längst, wie es zumindest aus den Reihen der Bergretter heißt. Das neue Areal in der Matthias-Schmid-Straße weist gut 350 Quadratmeter Nutzfläche aus (Büro, Lager, zehn Stellplätze). Dort sind die derzeit 55 aktiven Bergretter samt Einsatzmaterial und den vier Dienstfahrzeugen untergebracht. Parkplätze, das war einer der Hauptgründe für den – nun erfüllten – Übersiedlungswunsch. An der alten Heimstätte – nahe der Bezirksstelle des Roten Kreuzes – waren diese rar gesät. Fallweise hätten die Bergretter die Geldtasche für den Parkautomaten zücken müssen, bevor es in den Einsatz ging, sagt Ortsstellenleiter Bruno Berloffa.

Heute soll die offizielle Übergabe erfolgen. Die Stadt hat das Objekt von der eigenen Tochterfirma, der IIG, angemietet. Und wollte es ursprünglich an die Bergrettung untervermieten. Zu einem vierstelligen Eurobetrag. Einer, der samt Betriebskosten dann wieder von der Stadt an die Bergrettung hätte refundiert werden sollen. Auf dem Subventionswege. Einmal jährlich. Das alles war zwischen der Stadt und den Bergrettern paktiert.

Das, was erst nach der Übersiedlung samt Schlüsselübergabe offenkundig wurde, ist, dass die Bergretter nicht über die Mittel verfügen, um der Stadt die Miete über längere Zeit vorzustrecken. Auch der Verwaltungsaufwand war neu. Bis dato waren ihr die Räumlichkeiten am Sillufer von der IIG schlicht unentgeltlich überlassen worden.

Und so muss nun nachgebessert werden. Die Räumlichkeiten sollen auf Leihbasis überlassen werden. Der Stadtsenat soll dies heute beschließen. Und den Miet- in einen Leihvertrag abändern.

Berloffa sagt auf TT-Anfrage, dass man sich mit der Stadt auf eine gute Lösung habe einigen können: „So, wie es jetzt ist, ist es für uns in Ordnung.“