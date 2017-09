Von Wolfgang Otter

Langkampfen – Es liegen knifflige Beratungen und weitreichende Entscheidungen vor dem Langkampfner Gemeinderat. Gewissermaßen als „Kick-off“, also Anfang der Diskussionen, umriss am Dienstagabend bei der Gemeinderatssitzung Bürgermeister Andreas Ehrenstrasser die anstehenden Entscheidungen. Es geht – zusammengefasst – um die weitere Entwicklung der Gemeinde. Beginnend von der Verlegung der Volksschule in das Areal der Neuen Mittelschule zur Schaffung eines „Schulcampus Langkampfen“ bis hin zum Bau der neuen Bahntrasse in Langkampfen und der Vertragsraumordnung. Der letzte Punkt wird bestimmt noch für einige Diskussionen sorgen. Bereits bei der ersten Beratung wurden mahnende Worte im Gemeinderat laut, dass es zu keiner Benachteiligung von Grundbesitzern kommen dürfe und alle gleich fair behandelt werden müssten. Bürgermeister Andreas Ehrenstrasser meinte, dass man „ohnedies nur einen Rahmen festlegen kann und jeder Fall einzeln betrachtet werden muss“.

Das größte und einschneidendste Projekt wird aber der Weiterbau der neuen Bahntrasse im Tiroler Unterland. Von ihr hängt die weitere raumordnerische und verkehrsmäßige Entwicklung Langkampfens ab. Derzeit geht es um die Detailplanung der Trasse zwischen Kundl und Langkampfen. Dort wird ein großer Verknüpfungspunkt mit der alten Trasse entstehen. Dazu werden die Gleise oberirdisch geführt. Nach dem Langkampfner Ortsteil Schaftenau sollen sie dann wieder unter der Erde verlaufen. Wie die Trasse weiterläuft, steht noch nicht fest. Mit dem Bau der Bahn ergibt sich für die Langkampfner eine Riesenchance für die Realisierung einer Südumfahrung. Die ÖBB benötigen nämlich eine Baustraße im Süden des Ortes. Diese könnte dann als Landesstraße dienen und hätte den Vorteil – so BM Ehrenstrasser –, dass damit zugleich der Kufsteiner Ortsteil Zell entlastet würde. Geplant wäre nämlich, dass diese Südumfahrung beim Kreisverkehr bei Kufstein-Süd endet.

Damit könnten lokale Pendler, die derzeit aus der Unteren Schranne über Kufstein-Zell in das große Gewerbegebiet nach Langkampfen fahren, über die Autobahnknoten Kufstein-Nord und -Süd geleitet werden. Für die Langkampfner wäre das zugleich ein Ventil an Stautagen. „Der Rückstau von Kufstein-Zell reichte an verkehrsintensiven Tagen bereits bis nach Schaftenau“, erzählt Ehrenstrasser. Derzeit erstellt das Land ein­e Studie über die Verkehrs­ströme.

Sollte diese Südumfahrung gebaut werden, könnte die derzeitige Landesstraße, die laut Ehrenstrasser ohnedies viel zu schmal ist, an die Gemeinde übergehen. Die Umsetzung dürfte jedoch noch etwas dauern. Mit dem Bau der Bahntrasse ist nämlich kaum vor 2030 zu rechnen.