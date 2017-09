Von Harald Angerer

Westendorf – Es zieht sich mit der Verlängerung des Raumordnungskonzepts in Westen­dorf. Bereits 2013 wurd­e es in Angriff genommen, am Dienstagabend wurd­e nun die Auflage des Entwurfs der Fortschreibung beschlossen. Nicht reibungslos, denn ein Zusatz im Konzept sorgte für Diskussionen.

Bei den Zielen für die Entwicklung im Dorfzentrum wurde ein Punkt hinzugefügt. Dieser wurde zwar den einzelnen Gemeinderäten noch nachträglich zugeschickt, aber zu knapp vor der Sitzung, wie kritisiert wird. Zudem war auch unklar, wie dieser Punkt in die Verordnung gekommen ist. „Wer hat den reinschreiben lassen?“, wollte GR Hans Steixner (Wirtschaft) wissen. Eine klare Antwort darauf bekam er von Bürgermeisterin Annemarie Plieseis (Wir) und Raumplanerin Claudia Schönegger allerdings nicht. Dieser Punkt sei in einem Gespräch entstanden.

Das bestätigt zwar auch Vize­bürgermeister Peter Pirchl (Aufwind), „aber dass der hineingeschrieben wird, war nie ein Thema“, ärgert sich Pirchl. Für die Wirtschaft liegt der Schwarze Peter bei der Bürgermeisterin. „Dann wissen wir schon, woher der Wind weht“, sagt Josef Lenk (Wirtschaft).

Doch damit nicht genug, denn Lenk hat mit dem Punkt generell ein großes Problem. „Sicherstellung der touristischen Nutzung durch Erhalt und Verbesserung des Beherbergungsangebotes im Zentrum und der dafür gegebenenfalls erforderlichen Einschränkung von Wohnnutzungen auf betriebs­technische notwendige Wohnungen in den jeweiligen Widmungskategorien“, steht darin zu lesen. „Das ist ein massiver Eingriff und kann so auf keinen Fall drinnen bleiben“, poltert Lenk. Er räumt ein, dass er davon selbst sehr betroffen sei, aber auch viele andere im Zentrum.

Mit diesem Passus sei es nicht mehr möglich, einen touristischen Betrieb zum Beispiel in ein Wohnhaus umzuwandeln. Damit würde auch ein massiver Wertverlust einhergehen, und es sei ein Nachteil für die nächsten Gene­rationen. Der Punkt wurd­e dann auch aus dem Konzept genommen.

Die Fortschreibung wurde dann aber einstimmig beschlossen und soll am kommenden Dienstagabend bei einer Gemeindeversammlung den Bürgern vorgestellt werden. Zudem sind zwei Bürgersprechtage zum Konzept geplant. Dann folgen eine sechswöchige Auflagefrist und eine neunwöchige Einspruchsfrist. „Wenn alles gut läuft, sollte die Fortschreibung Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres in Kraft treten“, sagt Raumplanerin Schönegger.