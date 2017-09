Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Für die einen ein Segen, für die anderen ein Fluch. Die geplante SOG-Zone (Stadt- und Ortsbildschutz­gesetz) in Schwaz sorgt bei einigen Hausbesitzern für Magenschmerzen. Zwölf Eigentümer haben Einspruch gegen die Pläne der Stadt erhoben. Bei einem gemeinsamen Gespräch mit dem Bürgermeister, Stadtbaumeister, den ausführenden Architektinnen und dem Denkmalamt konnten die besorgten Hausbesitzer ihrem Ärger Luft machen. Weitergekommen ist man dabei allerdings nicht.

„Meine Hoffnungen, aus dieser Zone rausgenommen zu werden, sind gering“, sagt AGB-Geschäftsführer Wolfgang Fister. Er kann nicht verstehen, warum die Schwazer Stadtgalerien in die SOG-Zone aufgenommen wurden. „Es ist für mich vollkommen unverständlich, warum die Stadtgalerien als schützenswert angesehen werden. Es ist ein beliebiger Wirtschaftsbau und somit kein erhaltenswerter Bau, der unter Schutz gestellt werden muss“, stellt Fister klar. Er sieht die Zone als einschränkendes Mittel der Stadtgemeinde. Die Möglichkeiten des Bürgermeisters, den Wirtschaftstreibenden so mehr abzuverlangen, würden laut ihm steigen. „Mit uns wird sich nicht das Denkmalamt befassen, sondern die Politik. Das verschiebt die Machtverhältnisse deutlich in Richtung Stadtpolitik“, sagt Fister.

Zudem empfindet er die Aufnahme der Stadtgalerien in die SOG-Zone als Wettbewerbsverzerrung gegenüber anderen Betrieben bzw. Märkten. Bei jeder baulichen Tätigkeit müsse der SOG-Beirat entscheiden, ob es zum Stadtbild passt oder nicht. „Das muss dann alles abgestimmt werden, selbst wenn wir nur ein zusätzliches Flugdach am Postvorplatz errichten wollen oder eine Werbetafel irgendwo aufstellen“, ärgert sich der Geschäftsführer und fügt hinzu: „Das ist eine Art der Enteignung mit einem fragwürdigen Ansatz.“

Da liegt auch für Michael Kirchmair, Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband Tirol, das Problem: „Während jetzt Bauverfahren auf kurzem Wege über Bauausschuss und Baupolizei abgearbeitet werden, müssen alle Bauanliegen in der ausgewiesenen Schutzzone zusätzlich im SOG-Beirat behandelt werden.“ Das würde das Leben in der Schwazer Innenstadt beeinträchtigen. Den Bürgern würde die SOG-Zone als Geschenk der Stadt suggeriert, da man hohe Fördermittel für Baumaßnahmen verspreche, aber „das zu glauben, wäre fatal für die Hausbesitzer“. Für Kirchmair ist es zudem eine Entmachtung des Bauausschusses.

„So kann man das nicht sagen“, meint BM Hans Lintner. Der Bauausschuss sei weiterhin tätig, und nicht alle Bereiche der Stadt würden in die SOG-Zone fallen. „Man muss sie als Ganzes sehen. Es ist schon klar, dass die Betroffenen nur ihren Bereich sehen. Wir wollen niemanden einschränken oder etwas verhindern, sondern die architektonische Qualität in der Stadt erhalten“, sagt Stadtbaumeister Gernot Kirchmair. Laut ihm seien die Stadtgalerien ein Teil der Innenstadt und somit schützenswert. „Bei Einkaufszentren kommt es oft einmal zu baulichen Veränderungen, und da verändert sich dann auch das Erscheinungsbild“, sagt er. Für Fister ist diese Begründung zu wenig, das könne man mit einem Bebauungsplan genauso lösen. „Nein, das würde nicht gehen. Weil da geht es nur um die Hülle, aber nicht etwa darum, welche Materialien verwendet werden“, erklärt Stadtbaumeister Kirchmair.

„Das ist lächerlich“, entgegnet Fister. Für ihn ist die SOG-Zone eine Museumsglocke, die über die Stadt gestülpt wird. „Das Entwicklungspotenzial wird total eingeschränkt. Diese Zone ist ein demokratiefeindliches Instrument. Damit wird die Innenstadt nur noch mehr eingeschläfert, wie unter einer Museumsglocke“, sagt er.

Dass die geplante Zone ein politischer Schachzug sei, um mehr Einfluss ausüben zu können, ist für Lintner ein­e „Unterstellung“ und nicht nachvollziehbar. Er pocht auf die Entscheidung der Expertinnen und sieht darin eine zusätzliche Qualitätssteigerung. In den kommenden Wochen folgen laut Lintner die Einzelgespräche. Erst danach kommt die SOG-Zone in den Gemeinderat.

Die anstehenden Einzelgespräche sind für Fister nur eine Notlösung: „Das hat man vorgeschlagen, weil die Stadt gemerkt hat, dass die Hausbesitzer nicht von ihren Einwänden abrücken.“ Die Hoffnung, dass die Stadtgalerien aus der Zone fallen, sind gering. Aufgeben will er aber noch nicht.