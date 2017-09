Reutte – Ein fester Händedruck besiegelte gestern die Amtsübergabe an der Bezirkshauptmannschaft Reutte. Nach zwei Jahren Babypause kehrte Bezirkshauptfrau (BH)Katharina Rumpf wieder zurück an ihren Arbeitsplatz.

„Ich habe die Zeit zuhause mit meiner Tochter und meinem Sohn wirklich sehr genossen. Aber jetzt ist es auch wieder schön, hier zu sein“, meint Rumpf. Die erste Arbeitswoche sei ausschließlich für ihre 85 Mitarbeiter reserviert. Der Weg quer durchs Haus steht ganz oben auf ihrer Agenda. „Ich werde mit allen Gespräche führen. Zudem haben wir einige neue Gesichter im Team – und die will ich ja auch kennen lernen.“

Danach möchte sie sich „in konzentrischen Kreisen vorarbeiten“, wie sie es nennt. Gemeint sind damit Gespräche mit den Gemeinden und Institutionen.

Ihr Stellvertreter Konrad Geisler, der in den letzten Monaten die Leitung der Außerferner Verwaltungszentrale innehatte, wechselt wieder zurück in die zweite Reihe. Doch der Dank ist sowohl ihm als auch seiner Stellvertreterin Elisabeth Singer gewiss. Rumpf: „Ich muss Conny und Elisabeth wirklich Danke sagen. Das ist mir ein Herzensanliegen. Es ist super, dass ich auch in meiner Funktion eine Familie gründen und ausbauen konnte.“

Die Kinderbetreuung übernimmt ihr Mann Andreas. Er ist in Karenz und damit ganz für Töchterchen Lara und Sohnemann Luis da. (fasi)