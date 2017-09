Von Michael Domanig

Hall – GR Nicolaus Niedrist von der Oppositionsliste „Für Hall“ übt scharfe Kritik an der politischen Ausschussarbeit in der Stadt: Manche Ausschüsse würden ihre Funktion, die Beschlüsse des Gemeinderates vorzubereiten, nicht erfüllen, es handle sich um „bloße Berichtsausschüsse“. Über die künftige Entwicklung der Stadt werde dort nicht diskutiert.

Als Negativbeispiel sieht Niedrist den Sportausschuss: Darin werde meist nur „über Ergebnisse von Sportveranstaltungen“ berichtet, inhaltliche Arbeit erfolge kaum. Zum Teil würden Sportausschusssitzungen mangels Tagesordnung abgesagt, „und das, obwohl in Hall die Ausarbeitung eines Konzeptes zur Sanierung und Erneuerung der Sportstätten auf der Agenda stünde“.

Im Juli 2016 habe „Für Hall“ die Ausarbeitung eines solchen Sportstättenkonzeptes beantragt, so Niedrist. Schließlich seien diverse Sportanlagen „dringend sanierungsbedürftig“, vom Sportplatz in Schönegg bis zur – gesperrten – Tartanbahn auf der Haller Lend. Außer zwei Begehungen der Sportstätten durch den Sport- und den Infrastrukturausschuss sei „ein Jahr lang nichts passiert“, moniert Niedrist. Im Sportausschuss vom April sei zwar auf seinen Antrag hin beschlossen worden, die Obleute der Haller Vereine zur nächsten Ausschusssitzung beizuziehen. Doch eine solche Sitzung habe es seither nicht mehr gegeben, „nur ein Treffen zwischen Stadtrat Hans Tusch und mir, in dem die weitere Vorgehensweise besprochen wurde“.

Dies sei „kein Einzelfall“, meint Niedrist. Auch der Infrastrukturausschuss erschöpfe sich vielfach in Berichten der Fachbeamten, im Finanz- oder Sozial- und Wohnungsausschuss würden die Sitzungen teilweise ebenfalls „nur 15 bis 20 Minuten“ dauern.

BM Eva Posch (VP) lässt diese Kritik nicht gelten: „Die Ausschüsse arbeiten sehr konstruktiv: Wenn es einmal nichts Konkretes zu beraten gibt, kann es eben passieren, dass ein Termin abgesagt wird.“

Die Frage, „wie wir mit den Sportstätten in Hall weiter verfahren und wo wir Schwerpunkte setzen, wird derzeit im Amt aufbereitet und im Herbst zügig in Angriff genommen“, betont Posch. Beim Sportplatz Schönegg sei beispielsweise auf jeden Fall eine Ertüchtigung und Erneuerung nötig. „Aber das ist alles nicht isoliert zu betrachten. Wir wollen dort ja auch den Volksschulneubau und ein neues Kinderzentrum realisieren. Da ist genau zu überlegen, wo man was situiert.“ Zuvor brauche es auch ein Verkehrskonzept für die Erschließung des Gesamtgeländes. „Sobald dieser Aspekt von den Experten gut aufbereitet worden ist, werden auch die Gremien damit befasst“, schließt Posch.

Sportausschuss-Obmann Martin Norz war für die TT nicht erreichbar.