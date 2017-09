Von Denise Daum

Völs – Es war keine große Überraschung, dass der Völser Gemeinderat den Antrag von Franz Köfel am Dienstagabend angenommen hat. Sich gegen einen zusätzlichen Kassenarzt im Ort auszusprechen, würde wohl nicht so gut ankommen. Deshalb wurde ohne Gegenstimme beschlossen, bei der Ärztekammer einen Antrag auf Installierung einer dritten Arztstelle für Allgemeinmedizin einzubringen. Allerdings will sich Bürgermeister Erich Ruetz erst dann um einen Arzt bemühen, wenn die Marktgemeinde entsprechende Räumlichkeiten gefunden hat. Diese wiederum müssen im Osten oder in der Mitte von Völs liegen. Denn die beiden niedergelassenen Allgemeinmediziner haben ihre Praxis im Westen der Stadt. Und diesen will man keine Konkurrenz machen.

Für Franz Köfel ist es ein „Schönheitsfehler“, dass mit dem Ansuchen so lange gewartet wird. Andererseits sei ihm sehr wohl klar, dass es mit vorhandenen Räumlichkeiten leichter ist, einen Arzt nach Völs zu holen.

Bürgermeister Ruetz tritt ohnehin etwas auf die Euphorie­bremse. Es werde sicher noch einige Zeit dauern, bis ein dritter Arzt seine Praxis in Völs aufsperrt. „Wir müssen erst einmal einen geeigneten Raum finden“, erklärt Ruetz. Er kann sich vorstellen, dass die Marktgemeinde bei einem Wohnprojekt im Osten des Orts ein Objekt mieten oder erwerben könnte. Das Bauvorhaben befindet sich noch in der Planungsphase.

Zudem sei auch noch gar nicht gesagt, dass das Ansuchen überhaupt durchgeht, erklärt Ruetz. Gemeinderat Franz Köfel hingegen verweist auf ein Gespräch mit der Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK), wonach die Besetzung einer dritten Arztstelle in der Marktgemeinde Völs bei einer Einwohnerzahl von aktuell 6730 nicht unmöglich sei.

TGKK-Direktor Arno Meli­topulos relativiert auf Nachfrage der Tiroler Tageszeitung, dass die Einwohnerzahl zwar grundsätzlich eine dritte Arztstelle rechtfertige, aber eine detaillierte Prüfung unter Berücksichtigung des Pendlerverhaltens der Völser Bevölkerung entscheidend sein wird. „Wenn die Gemeindeführung auf uns zukommt, werden wir gemeinsam mit der Tirole­r Ärztekammer den Bedarf überprüfen“, erklärt Melitopulos. Die Gebiets­krankenkasse werde das Ansinnen unterstützen, wenn der Bedarf gegeben ist und die Rahmenbedingungen in Völs in Bezug auf den Standort die Versorgung tatsächlich verbessern.