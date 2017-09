Innsbruck – Politiker würden gut verdienen, keine Frage, meint der grüne Klubobmann Gebi Mair. Aber in Tirol würden Landtagsabgeordnete etwas weniger verdienen als in anderen Bundesländern. Der nun ausscheidende grüne Landtagsabgeordnete Andreas Angerer habe nicht 6949 Euro brutto im Monat, sondern 5603 Euro verdient, stellt Mair klar. Seine grünen Mitstreiter haben allerdings mit Angerer ein ganz anderes Problem. Der junge Telfer habe Engagement vermissen lassen. Ein Wiedereinzug in den Landtag nach den Landtagswahlen im Februar wäre daher sehr unwahrscheinlich gewesen. Angerer ist einer von fünf grünen Abgeordneten im Landtag. Er wird ab sofort durch Barbara Schramm-Skoficz ersetzt. (aheu)