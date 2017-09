Von Wolfgang Otter

Wörgl, Kirchbichl – Es ist ein unschlagbares Angebot: Bewohner von Breitenbach, Kundl, Wörgl und Kirchbichl können für 180 Euro ein Jahr lang alle Öffis in Tirol nutzen oder für 70 Euro zwischen dem Zillertal und Erl unterwegs sein. Mit ermäßigten Karten (Senioren, Studenten und Schüler) sogar noch billiger. Möglich ist das, weil diese vier Gemeinden bereits vor über zehn Jahren einen Vertrag mit dem Verkehrsverbund Tirol (VVT) abgeschlossen haben, durch den die Region zusätzliche Busverbindungen erhalten hat (die TT berichtete).

Das Schnäppchen sorgt nun für einen Ansturm auf die Karte in den vier Gemeinden. Generell rechnet man im Vergleich zum Vorjahr mit doppelt so vielen Tickets, die verkauft werden. In Kirchbichl berichtet Bürgermeister Herbert Rieder sogar von 500 Stück, „vor allem bei landesweiten Jahreskarten“, sagt er zur TT.

In Breitenbach weiß Bürgermeister Alois Margreiter, dass innerhalb von drei Monaten 173 Karten gekauft wurden. „Und da kommen noch viele dazu“, ist Margreiter überzeugt. In Kundl wurden bislang 267 Karten verkauft, auch hier rechnet man noch mit weiteren Käufern. In Wörgl sind bereits an die 250 Karten bestellt worden. Auch hier dürften es noch wesentlich mehr werden.

Daher will Bürgermeisterin Hedi Wechner bei der Gemeinderatssitzung kommende Woche von den Mandataren den Budgetposten für den städtischen Öffi-Zuschuss von 90.000 Euro auf 250.000 Euro anheben lassen. Wobei ein Großteil dieser Summe nur eine Vorauszahlung ist. Die Gemeinden erhalten das Regioticket vom VVT vorläufig komplett verrechnet, bekommen aber den Betrag (abzüglich 10 Prozent Steuern, die die Ortschaften bezahlen) wieder retour.

Der Vertrag, der dieses Öffi-Schlaraffenland ermöglicht, stammt aus dem Jahre 2003. Damals haben die vier Gemeinden zusätzliche Regio­busverbindung beim VVT bestellt und zahlen seither dafür jährlich eine Pauschale. Heuer beträgt diese an die 230.000 Euro. Dafür erhalten die Bürger das Monatsticket um 70 Euro. Aus dem vorerst für vier Gemeinden gültigen Ticket wurde mittlerweile die Regiokarte. Da der Vertrag zwischen den Gemeinden und dem VVT noch bis Ende 2018 aufrecht ist, bleibt aber der Preis vorerst unverändert. Regiokartenbesitzer, die wie alle anderen Tiroler nochmals 110 Euro drauflegen, dürfen dann in ganz Tirol die VVT-Öffis nutzen. Zum Vergleich: Im restlichen Land kostet das Regioticket 380 Euro bzw. das Landesticket 490 Euro.

Angesichts der Akzeptanz steht für Kirchbichls Bürgermeister Herbert Rieder fest, „dass wir auch nach 2018 ein solches Angebot brauchen“. Und auch für seine Amtskollegin Wechner steht fest, dass dies genau das Modell ist, das Öffis zum Erfolg verhelfe und daher fortgesetzt werden solle. Auch für Kundls Bürgermeister Anton Hoflacher ist es „genau der richtige Ansatz, um vom Verkehr wegzukommen“. Auch wenn er wie Breitenbachs Bürgermeister Alois Margreiter über 2019 hinaus den Preis halten möchte, sind sich beide sicher, dass „das schwierig wird“.