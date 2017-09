Von Angela Dähling

Schwaz – In Sachen Integration hat die Stadtgemeinde Schwaz seit Jahren tirolweit Vorbildcharakter. Allerdings sehen Bürgermeister Hans Lintner und sein Mitarbeiter Thomas Hatzl (Leiter der Abteilungen Soziales, Wohnen, Bildung, Integration Sport, Familien, Senioren) einiges an Verbesserungsbedarf im Bereich der Vernetzung und der Finanzierung in Sachen Flüchtlingsbetreuung.

„Unsere Schulklassen sind fast alle voll mit 25 Kindern“, erklärt BM Lintner. Eine wachsende Zahl davon seien Asylwerber und Migranten, die noch kein Deutsch können. „Die Zahl der Sprachstützlehrkräfte ist nicht mehr ausreichend. Ob das funktioniert, wird sich zeigen“, ist BM Hans Lintner skeptisch. Und Hatzl ergänzt: „Wir haben 2016 rund 100.000 Euro für Integrationsmaßnahmen ausgegeben – ohne Chance auf irgendeine Refundierung. Der, der die Aufgabe wahrnimmt, hat die Kosten. Da fehlt das Solidaritätsprinzip.“ Hatzl regt an, einen bezirksweiten Geldtopf wie bei der Mindestsicherung einzuführen, in den alle Gemeinden einzahlen und aus dem jene, die in der Flüchtlingshilfe etwas leisten, Refundierungen erhalten.

Die Stadt Schwaz bietet 65 Asylwerbern mit gemeinnütziger Arbeit (3-Euro-Jobs) Beschäftigung. „Es geht darum, den Strukturverlust im Alltag zu vermeiden. Denn Menschen sind verloren, wenn sie keine Aufgaben haben, bis 11 Uhr schlafen und dann nur fernsehen“, erklärt Hatzl. Das lässt sich die Stadtgemeinde was kosten, ebenso wie zusätzliche Aufwendungen in puncto Bildung und eine eigene Integrationsbeauftragte. Diese Stelle der viel zu jung verstorbenen Günser Han wurde jetzt mit Nuray Acar (38) neu besetzt. Die gebürtige Hallerin mit türkischen Wurzeln hat zuletzt im Direktionssekretariat der Schwazer Handelsschule gearbeitet und setzte sich aufgrund fachlicher Qualifikationen gegen 30 Mitbewerber durch. Der persönliche Kontakt zu Migranten und die Vernetzungsarbeit stehen bei ihrem Job im Vordergrund.

Laut Hatzl könnte die Vernetzung mit den TSD verbessert werden. So erhalte die Stadt nicht automatisch Auskunft über den aktuellen Stand der Flüchtlinge in Schwaz, sondern müsse diese Auskünfte immer selbst einholen. „Und wer dann einen Asylbescheid hat, fällt aus der TSD-Betreuung heraus und ist aus Datenschutzgründen in der Regel nicht mehr greifbar für uns“, sagt Hatzl. „Wir können dann nicht mehr fragen, was derjenige von uns braucht, können ihn nicht per Brief über Deutschkurse etc. informieren“, zeigen Hatzl und Acar auf, deren Wunsch es wäre, eine Liste mit Asylberechtigten zu erhalten.