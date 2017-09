Von Walter Zwicknagl

Jenbach – „Die Aussprache mit LH Günther Platter folgte schon telefonisch“, sagte gestern der Jenbacher Bürgermeister nach seinem umstrittenen Facebook-Posting. Anfangs September sorgte dieses für Empörung. „Mir ging es nicht um einen Generalverdacht gegenüber Flüchtlingen. Wer mich kennt, muss auch von meiner positiven Einstellung gegenüber dieser Thematik wissen“, stellte Wallner fest. Unter dem Punkt „Berichte des Bürgermeisters“ hatte er von sich aus dieses Thema im Gemeinderat angesprochen.

Für Aufregung hatte nämlich ein Posting gesorgt, in dem das Drama „Biedermann und die Brandstifter“ von Max Frisch zitiert worden war. Was Max Frisch aufzeige, könne sinngemäß auf eine naive Sicherheitspolitik und Tausende ins Land gelassene Vergewaltiger und Terroristen übertragen werden, hatte Wallner gemeint. Es sei ihm in erster Linie um ein subjektives Sicherheitsgefühl für Frauen gegangen, das bestimmt beeinträchtigt wäre, meinte er nun. „Ich bin nicht in die Politik gegangen, um den Mund zu halten“, betonte Wallner.

Und der Jenbacher Bürgermeister beschäftigte sich im Gemeindeplenum auch mit anonymen Anzeigen. „Diesen sind Gemeindemandatare im Gegensatz zu Landtags-, Nationalrats- und Bundesratsabgeordneten schutzlos ausgesetzt“, ärgert sich der Bürgermeister.

Zur Sprache kam auch das Thema Glücksspiel. „Die Kontrolltätigkeit wird fortgesetzt. Zumindest dürfen Wetten jetzt besteuert werden. Und das wollen wir entsprechend nützen“, sagte Wallner auf Anfrage von Gemeinderat Turgay Kilicer (Grüne).

Eine längere Debatte gab es um die Bebauung der Kirchlergründe unterhalb der schon bestehenden Wohnanlage. Zwei gemeinnützige Wohnbauträger sind die Besitzer des Areals. Dort sind nun sieben Objekte geplant. „Wenn 70 Wohnungen errichtet werden, muss auch von einem zusätzlichen Verkehrsaufkommen die Rede sein“, gab GR Norbert Rainer (FPÖ) zu bedenken. Keine Auskünfte des Bürgermeisters gab es zu Anzeigen bei Bauverfahren und zu Gemeindepersonal. „Da gilt ganz klar die Schweigepflicht“, hieß es. Eine „Behübschung“ des Ortes durch einfache Maßnahmen wünschte sich GR Barbara Wildauer (fraktionslos).