Von Matthias Reichle

Nassereith – „Wir wollten eigentlich schon Anfang August umziehen“, erinnert Bürgermeister Herbert Kröll an die ursprünglichen Pläne für die Übersiedlung ins neue Gemeindehaus im Zentrum von Nassereith. Aufgrund der aktuellen Auftragslage in der Bauwirtschaft war es nicht möglich. Erst seit dieser Woche liegen für alle Gewerke Angebote vor.

Der Umzug ins neue Gebäude wird sich deshalb voraussichtlich bis zum Frühjahr 2018 verschieben. Das Verwaltungszentrum der Gurgltalgemeinde kommt dann im ehemaligen Raika-Gebäude unter.

Was zunächst sehr vielen sauer aufgestoßen ist – der Abzug der Bankfiliale aus dem Ort –, machte diesen Schritt erst möglich. Die Vorteile liegen für den Dorfchef auf der Hand: „Es liegt mitten im Dorf.“ Außerdem war das alt­e Gebäude nicht barrierefrei. Man hätte also auch dort einen Lift einbauen müssen. Im adaptierten Raika-Haus befinden sich Servicebereich und Büros auf einer Ebene, so Kröll.

In seiner vergangenen Sitzung stimmte der Gemeinderat nun dem Kosten- und Finanzierungsplan zu. Für den Umbau wurden 527.000 Euro budgetiert. In Summe kostet das Projekt nun mit dem Ankauf des Gebäudes knapp 800.000 Euro. „Die Hälfte fördert das Land.“ Ende September, Anfang Oktober soll mit den Adaptierungsmaßnahmen begonnen werden. Neu werden neben dem Servicebereich auch ein großer Sitzungssaal und ein kleinerer Saal für Besprechungen eingerichtet.

Was mit dem alten Gemeindehaus geschieht, ist derzeit hingegen noch offen. Neben Räumen des Fasnachtsvereins befinden sich auch der Sprengel­arzt und drei Wohnungen im Gebäude. „Es gibt mehrere Varianten“, betont Kröll. Die Amtsräume könnten als Büros vermietet oder zu Wohnungen umgebaut werden, aber auch ein Verkauf wäre möglich.

Ein weiteres Gemeinde­projekt sitzt derzeit in den Startlöchern. Das „E-Seniorentaxi“ wird ab 2. Oktober in der Gemeinde unterwegs sein. Am „Autofreien Tag“ am 22. September wird es erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Von 14 bis 16 Uhr wird das neue Fahrzeug präsentiert sowie das Konzept für den Betrieb des Seniorentaxis erläutert.