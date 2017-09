Hochfilzen – Olympia­bewerbung Ja oder Nein, diese Frage stellt sich den Tirolern am 15. Oktober. Auswirkung könnte der Ausgang der Befragung auch auf Hochfilzen haben, befürchtet man bei der Liste Fritz.

„In Hochfilzen soll ein Olympisches Dorf für mindestens 400 Biathlete­n und Eisschnellläufer gebaut werden. Das hat ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel der Süddeutschen Zeitung verraten. Wir fragen uns, wo das Platz haben soll und welche Nachhaltigkeit hier gegeben sein soll“, sagt Liste-Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider bei einer Pressekonferenz in Kitzbühel. Nach der „14-tägigen Bespaßung“, wie Haselwanter-Schneider die Olympischen Spiele bezeichnet, gäbe es für ein Olympisches Dorf mit 200 bis 300 Betten in Hochfilzen keinen Bedarf.

Das angesprochene Olympische Dorf sei auch in der Machbarkeitsstudie nicht zu finden, was zeigen würde, „dass man nicht mit offenen Karten spielt. Man soll der Bevölkerung die Wahrheit sagen“, erklärt Haselwanter-Schneider.

Überrascht zeigt man sich auch in Hochfilzen. Gespräche wegen eines Olympischen Dorfes in Hochfilzen gebe es nicht. „Es ist auch enttäuschend, wenn man in der Öffentlichkeit über hypothetische Sachen diskutiert“, sagt Hochfilzens Bürgermeister Konrad Walk. Die Tiroler sollten seriös informiert werden. Auch Georg Spazier von der für die Bewerbung zuständigen innsbruck-tirol sports GmbH stellt fest, dass dies noch nicht Thema ist. „Es gäbe auch die Möglichkeit, Athleten in den Hotels unter-zubringen. Aber sollte ein Bedarf an Wohnungen vor Ort bestehen, wäre auch ein solches Dorf möglich.“ (aha)