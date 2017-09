Lienz – Am Tag der Nationalratswahlen, dem 15. Oktober, findet zugleich auch die Volksbefragung zu Olympischen Spielen in Tirol statt. Diese Doppelwahl stellt Gemeinden vor hohe Kosten. Denn doppelte Abstimmung bedeutet auch doppelt so viel Aufwand. In Lienz etwa beschloss der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung insgesamt 17.000 Euro dafür. „Wir brauchen eine zweite Garnitur Urnen, eine zweite Garnitur Wahlzellen, und manche der zusätzlichen Wahllokale müssen noch adaptiert werden“, begründet Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. Für die 14 Wahlsprengel müssen insgesamt 14 neue Urnen sowie 28 Wahlkabinen angeschafft werden. Die zusätzlichen Kabinen sind allerdings auch eine Investition in die Zukunft. Denn jene, die bisher verwendet wurden, sind schon ziemlich desolat.

Das Land erstattet den Gemeinden für ihren Aufwand Geld zurück, und zwar 50 Cent pro Wahlberechtigtem. Für Lienz bedeutet das eine Rückzahlung von rund 5000 Euro. (co)