Innsbruck – Das TT-Interview mit Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl schlägt politische Wellen. Nicht nur dass einer der mächtigsten ÖVP-Arbeitnehmervertreter eine schwarz-blaue Koalition nach den Nationalratswahlen ausschließt: Für Zangerl ist auch die Forderung nach einem Ende der Pflichtmitgliedschaft bei Arbeiter- und Wirtschaftskammer ein Ausschlusskriterium für einen möglichen Koalitionspartner. FPÖ und NEOS wollen sie bekanntlich abschaffen.

Tirols ÖVP-Chef und Landeshauptmann Günther Platter signalisierte jetzt seinem Bundesobmann und Kanzlerkandidaten Sebastian Kurz ebenfalls klar, dass an der Sozialpartnerschaft nicht zu rütteln sei. „Wir stehen zur Pflichtmitgliedschaft und zur Solidargemeinschaft“, bekräftigt auch ÖVP-Landesgeschäftsführer Martin Malaun.

Schützenhilfe kommt auch von einem, der sonst parteiintern gerne mit Zangerl die Klinge kreuzt; nämlich von Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl. Die Pflichtmitgliedschaft dürfe in den beiden Interessenvertretungen nicht infrage gestellt werden, macht Hörl klar. Es gehe vor allem um die kleinen Unternehmer und Arbeitnehmer, die großen hätten ohnehin eine Lobby. Gleichzeitig spricht sich der Wirtschaftsbundobmann für Reformen aus, in der Wirtschaftskammer würden die Beiträge ab 2019 gesenkt und die Strukturen angepasst werden. „Generell teile ich aber die Ansicht des Arbeiterkammerpräsidenten, dass am Prinzip der Sozialpartnerschaft festzuhalten ist, wenngleich es im System doch einiges an Spar- und Effizienzsteigerungspotenzial gibt.“ Die Sozialpartnerschaft sei jedenfalls essenziell für Österreich.

Kämpferisch an der Seite der AK zeigt sich Tirols SPÖ-Vorsitzende Elisabeth Blanik. „Die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft wäre ein Frontalangriff auf die Gemeinschaft“, meint sie. Für Blanik würden die vielen Klein- und Mittelbetriebe sowie die Millionen Arbeitnehmer dann ohne Gehör, ohne Interessenvertretung, ohne Rechtsschutz und ohne jegliche Anlaufstelle dastehen. Nicht nur die FPÖ spiele mit der Abschaffung, sondern auch die ÖVP steige unter Kurz auf dieses Geheul ein, „hat doch Finanzminister Hans Jörg Schelling die Sozialpartnerschaft bereits für tot erklärt. Es braucht also wenig Fantasie, um zu sehen, welchen Weg unser Land unter einer schwarz-blauen Regierung einschlagen würde.“ Für die SPÖ-Vorsitzende wäre das verheerend.

Ganz andere Töne schlagen hingegen FPÖ und NEOS an. Zangerl wird von FPÖ-Parteiobmann Markus Abwerzger als Polit-Dinosaurier bezeichnet, für Nationalratsspitzenkandidat Peter Wurm ist er noch nicht im 3. Jahrtausend angekommen. „Die Österreicher brauchen keine Bevormundung, sondern sie müssen das Recht haben, über Pflichtmitgliedschaften abzustimmen“, sagt Wurm. Der Klassenkampf müsse beendet werden, appelliert Abwerzger an den AK-Chef.

Einmal mehr hart ins Gericht geht NEOS-Nationalrat Gerald Loacker mit dem Tiroler AK-Chef. Er wirft Zangerl vor, dass es ihm nur um die Privilegien gehe und dieser die AK als Vorfeldorganisation der ÖVP und des ÖAAB behandle. „Wenn Erwin Zangerl meint, Arbeitnehmer könnten nicht freiwillig eine Interessenvertretung wählen, empfehle ich einen Blick nach Deutschland oder Schweden.“ Und verwunderlich sei, dass sich Zangerl über den ÖVP-Vorzugsstimmenwahlkampf beschwere, selbst aber Teil des Personenkomitees von VP-Nationalratskandidat Dominik Schrott sei. (aheu)