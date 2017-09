Alt-BM und Landtagspräsident Herwig van Staa hat kürzlich gemeint, es gebe keine Alternative für die Innsbrucker VP als einen Bürgermeisterkandidaten Franz Gruber für 2018. Sie haben sich bis dato aber nicht deklariert.

Franz Gruber: Van Staa spiegelt hier tatsächlich die Meinung der Partei wider. Wir werden am 16. Oktober einen Stadtparteivorstand durchführen. Dort werden wir unseren Bürgermeisterkandidaten beschließen. Ich werde mich der Wahl stellen und kandidieren.

Rechnen Sie mit einem internen Gegenkandidaten?

Gruber: Ich bin letztes Jahr mit 96 Prozent als Parteiobmann wiedergewählt worden. Ich gehe nicht davon aus, dass es einen anderen Kandidaten geben wird.

2012 waren Sie bereits als Bürgermeisterkandidat plakatiert — bis Christoph Platzgummer kam. Könnte es so eine Rochade auch 2018 geben?

Gruber (lächelt): Ich habe gewusst, dass diese Frage kommt. 2012 war das die richtige Entscheidung. Damals gab es eine andere strategische und inhaltliche Ausgangslage. Inzwischen habe ich viel Erfahrung gesammelt. Dieses Mal bleibt's dabei. Ich stelle mich der Wahl.

Einer dieser Erfahrungen war die — unfreiwillige — Rolle als Kurzzeit-Opposition im Gemeinderat.

Gruber: Die Jahre der Opposition waren schwierig. Wir haben trotzdem im Sinne der Stadt viel mitgestaltet. Es wurde uns daher vorgeworfen, dass wir zu wenig Kante gezeigt haben. Aber wenn die Sache gut und richtig ist, will ich nicht einfach nur dagegen sein. Die großen Projekte wie Straßenbahn, Haus der Musik und Patscherkofel haben wir mitgetragen. Ich möchte die Erfahrung der Opposition nicht missen, aber die Entscheidung vor zwei Jahren, wieder in die Regierung zu gehen, war richtig, denn dort gehört die ÖVP hin. Dort machen Kollege Andreas Wanker und ich thematische Arbeit. Und mit diesen Themen will ich auch in den Wahlkampf gehen: Sicherheit, Arbeitsplätze, Standortentwicklung, soziale Fragen. Auch die Flüchtlingsfrage. Ich bin ja für das Flüchtlingswesen zuständig. Es braucht eine Reduktion der Flüchtlingsströme, weil wir nicht mehr bewältigen können. Jene Menschen, die aber hier sind, müssen wir bis hin zum Arbeitsmarkt integrieren — das jedoch nach unseren Werten und Regeln.

Alles spitzt sich auf ein Bürgermeisterduell zwischen Christine Oppitz-Plörer (FI) und Georg Willi (Grüne) zu. Die VP und Sie spielen in den letzten Umfragen da keine Rolle.

Gruber: Der Amtsinhaber hat immer einen Startvorteil. Dass die Grünen eine starke Kraft in der Stadt sind, ist auch schon seit Jahren so. Man muss abwarten, wie sich die Dinge bei den Grünen auf Bundes- und Landesebene entwickeln. Ich gelte eher nicht als der erste Herausforderer, aber die Wahlbewegung hat ja noch nicht begonnen. Ich sehe schon eine Chance, in die Stichwahl zu kommen.

Derzeit sind alle Senatsfraktionen auch Teil der Stadtregierung. Die FPÖ wird 2018 ziemlich sicher in den Senat einziehen. Soll das auch in Zukunft so sein?

Gruber: Das ist eine Idee, die durchaus überlegenswert ist. Das politische Spektrum von den Grünen bis zur FPÖ ist aber so breit, dass es nicht einfach werden wird, ein Programm zu finden.

Eine Koalition mit der FPÖ ist also nicht vorstellbar?

Gruber: Ich kann mir eine Zusammenarbeit mit allen Parteien vorstellen. Die FPÖ Innsbruck ist nicht die FPÖ auf Bundesebene. Rudi Federspiel ist ein alter Hase und in vielen Themen sehr pragmatisch. Er war ja auch in unserer Fraktion im Landtag tätig. Auch die Zusammenarbeit mit der SPÖ in der Stadt war immer sehr gut.

Stichwort Olympia: Als Tourismusstadtrat müssten Sie sagen: Ja, ohne Wenn und Aber?

Gruber: Ich sage das auch, aber nur nach unseren Regeln. Neue, angepasste und maßvolle Spiele — diese Chance ist einzigartig auf der ganzen Welt. Ich bin überzeugt, dass Olympia uns auf Jahrzehnte weiterbringen kann.

Nur, es fehlt halt die Stimmung in der Bevölkerung?

Gruber: Das Thema ist noch nicht in den Köpfen. Eine Entscheidung nur aus dem Bauch heraus ist mir aber zu wenig — man muss auch den Kopf einschalten.

Auffallend ist, dass die Politik für alle Großprojekte der letzten Zeit (Patscherkofelbahn, Campagne, Haus der Musik) fast nur Prügel bekommt. Was läuft schief?

Gruber: Wir haben viele Projekte und manche haben das Gefühl, das alles geht zu schnell. Manche Dinge sind aber zu entscheiden gewesen, weil sie am Tisch gelegen sind. Ein Privater wäre am Kofel nie eingestiegen. Die Kanal- und Straßenbahnoffensive beschäftigt die Stadt seit Jahren.

Würden Sie als Bürgermeister da Tempo rausnehmen?

Gruber: Die laufenden Projekte müssen abgeschlossen werden. Wir dürfen nicht stehen bleiben. Aber dann wird es in dieser Dichte in den nächsten Jahren sicher nicht mehr so weitergehen. Dafür müssen wir in anderen Bereichen mehr Fahrt aufnehmen — wie in sozialen Fragen, der Bewältigung der Flüchtlingskrise und der Frage der Migration. Die Themenfelder werden sich verschieben.

Das Interview führte Manfred Mitterwachauer