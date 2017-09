Von Helmut Wenzel

Landeck – Bis auf ganz wenige Ausnahmen, etwa im entlegenen Stadtteil Perfuchsberg, wird Parken im öffentlichen Raum gebührenpflichtig. Grundlage dazu ist die neue Landecker Parkraumbewirtschaftung, die der Planungsausschuss mit Experten-­Unterstützung ausgearbeitet hat. Die Umsetzung per 1. Jänner 2018 hat der Gemeinderat am Donnerstagabend einstimmig beschlossen.

Damit fällt auch ein Privileg: Zahlreiche Bewohner konnten ihren Pkw oder Firmenfahrzeuge bisher gratis auf öffentlichen Flächen abstellen. „Das ist kein Zustand mehr. Die Stadt muss diese Dinge regeln“, hob Bürgermeister Wolfgang Jörg in der Debatte hervor. Beim Thema Verkehr gebe es nichts zu gewinnen. „Weil wir es nicht allen recht machen können. Aber nichts tun, das geht nicht mehr.“ Wiederholt müsse er sich Beschwerden aus der Bevölkerung über diverse Probleme anhören, schilderte Jörg.

Die Parkraumverordnung umfasst rund 2000 Stellplätze in allen Stadtteilen, wie der Obmann des Planungsausschusses, VBM Thomas Hittler, erläuterte. Landeck zählt mehr als 4000 Pkw-Zulassungsbesitzer. Neu ist, dass es pro Haushalt nur noch eine Anwohnerparkkarte zum Preis von 14 Euro monatlich gibt. Womit die Karte für ein zweites Fahrzeug abgeschafft wird. Haushalte mit zwei oder drei Autos müssen sich um privaten Parkraum umsehen.

Die weiß markierten Flächen sind Anrainern vorbehalten. Die blau markierten Flächen weisen die Kurzparkzone aus, die Gebühr mit 50 Cent pro halber Stunde (von 8 bis 18 Uhr) bleibt vorerst unverändert. Besucher dürfen weiß markierte Plätze zum Preis von drei Euro pro 24 Stunden nutzen.

Berufspendlern und Studenten steht weiterhin der Pendlerparkplatz am Zusammenfluss von Sanna und Inn zur Verfügung. Das Monatsticket kostet derzeit ebenfalls 14 Euro. Auch die gefragte Gratis-Zone in der Malser Straße zwischen Pümpel und Bahnübergang darf künftig nur noch mit einem Ticket genutzt werden.

„Scharf“ kontrolliert werden soll am 1. Jänner noch nicht. Doch einige Wochen später sollen Parksünder keinesfalls mehr ungeschoren davonkommen. Weil die Stadtpolizei mit der Überwachung überfordert wäre, denke man an die Anstellung von Wachorganen, auch Parksheriffs genannt. „Aber dazu gibt es noch keinen Beschluss“, sagte Hittler. Zudem sei die Anschaffung von zusätzlichen Parkautomaten geplant. „Die Stadt verfolgt sicher nicht das Ziel, Gewinne mit der Bewirtschaftung zu machen. Vielmehr soll der ruhende und fließende Verkehr in geordnete Bahnen gelenkt werden“, betonte der Ausschussobmann. Für die zahlreichen Firmenfahrzeuge, die im Siedlungsgebiet abgestellt werden, suche man ebenfalls eine Lösung, möglicherweise am Viehmarktplatz.

Dass Wohnbaugesellschaften im Stadtteil Öd bisher nur eine Tiefgarage gebaut haben, begründet Hittler mit mangelnder Nachfrage: „Solange man gratis im Freien parken kann, werden nicht allzu viele einen Tiefgaragenplatz haben wollen.“