Von Agnes Dorn

Sautens – Ob es nun an den seit Kurzem stattfindenden Vorbesprechungen zu den Gemeinderatssitzungen oder an der nach der letzten Gemeinderatswahl langsam Einzug haltenden Gewöhnung der Mandatare aneinander liegt, sei dahingestellt, doch offensichtlich scheinen die Liste der Sautner Impulse und die Bürgermeisterliste Waffenstillstand geschlossen zu haben. Zumindest vorübergehend, und im Konkreten, was einen strittigen Kaufvertrag über Holznutzungsrechte betrifft. Dieser sollte aufgrund von Unstimmigkeiten an einen fachkundigen Rechtsanwalt weitergeleitet werden, so die Forderung der Sautner Impulse, die dank ihrer Mehrheit im Dorfparlament dies bei der vergangenen Gemeinderatssitzung beschlossen. Geht so nicht, konterte daraufhin Bürgermeister Manfred Köll, der das Fehlen eines Dringlichkeitsantrags im Nachhinein geltend machte und den Beschluss für ungültig erklärte. Am Donnerstag stand der Antrag dann auf der ordentlichen Tagesordnung und wurde einstimmig beschlossen: „Als Bürgermeister bin ich auch der Meinung, dass das geprüft werden soll“, zeigte sich Köll versöhnlich.

Ein weiterer Antrag, der kürzlich dank Impulse-Mehrheit beschlossen wurde, sorgte nicht nur für Unfrieden im Gemeinderat, sondern wurde auch von der Bezirkshauptmannschaft Imst als nicht gemeindeordnungskonform abgelehnt. Konkret ging es darum, dass die Sautner Impulse mit ihrem Beschluss das Gemeindeoberhaupt dazu verpflichten wollten, Personen, die weder als Gemeindebedienstete noch als Gemeinderäte tätig sind, den Zutritt zu den Amtsräumen und den Büros zu untersagen. Eine Aufsichtsbeschwerde von Gemeindebürger Herbert Strigl ließ in der Folge dann die BH tätig werden und führte zur Aufhebung des Beschlusses. Doch die Sach­e hatte noch ein Nachspiel, denn die Sautner Impulse, die den Antrag damals mit der Sorge um Datenschutz eingebracht und beschlossen hatten, ließen nun dem Gemeinde­oberhaupt eine Anfrage zu der Tätigkeit des Herrn Strigl zukommen, worauf dieser selbst mit einem Schreiben konterte, wo er ausführlich seine Arbeit als „persönlicher Berater des Bürgermeisters“ erläuterte. Er würde „Erhebungen im Grundbuch Silz beziehungsweise der Agrarbehörde“ durchführen, Kopien anfertigen sowie Indexberechnungen anstellen, so ein Teil der umfangreichen Liste an Tätigkeiten. Für seine 30 bis 40 Stunden Arbeit pro Monat würde er rund 160 Euro zuzüglich Kilometergeld erhalten. Diese seien dem Finanzamt gemeldet und auch seine Tätigkeit als persönlicher Berater habe seine Ordnung, wie er gegenüber der TT ausführt: „Das ist alles in der Tiroler Gemeindeordnung erlaubt“, so Strigl. Ob von Seiten der Sautner Impulse weitere Schritte in diesem Punkt unternommen werden, bleibt abzuwarten.

Einig war man sich dagegen im Gemeinderat, was die weitere Vorgangsweise bezüglich des in die Jahre gekommenen Feuerwehrhauses betrifft: So konnte nun ein Grundsatzbeschluss über die Sanierung und den Umbau des alten Gebäudes als einstimmig getroffen protokolliert werden.