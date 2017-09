Außerfern – Das größte Sorgenkind im Klimaschutz ist nach wie vor der Sektor Verkehr. Eine europaweite Kampagne will dieser Entwicklung entgegenwirken und Bewusstsein für umweltfreundliche Mobilität schaffen. „Nimm autofrei!“ lautet daher das Motto der Europäischen Mobilitätswoche, die von 16. bis 22. September gefeiert wird. Schluss- und Höhepunkt der Woche ist der „Autofreie Tag“ am Freitag, den 22. September.

Insgesamt nehmen heuer 103 Gemeinden in Tirol an der Aktion teil. Im Bezirk Reutt­e engagieren sich Biberwier, Heiterwang, Pinswang, Reutt­e, Schattwald und Weißenbach. Mit vielen bunten Aktionen und Veranstaltungen werden in den Gemeinden Impulse für sanfte Mobilität gesetzt. Auch der Verkehrsverbund Tirol macht bei der internationalen Kampagne mit. Dazu wird es eine besondere Ticketaktion am 22. und 23. September geben: Alle, die ein VVT-Jahres-Ticket besitzen, können an diesen Tagen – ohne Aufpreis – bis zu vier weitere Personen im Bus mitnehmen.

Andrä Stigger von Klimabündnis Tirol: „Klimafreundliche Mobilitätsformen wie zu Fuß gehen oder Fahrrad fahren steigern die Fitness, das Wohlbefinden, und sind gut fürs Klima im Land.“ (TT)