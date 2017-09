Wattens – Bürgermeister Thomas Oberbeirsteiner erwartet einen „heißen“, arbeitsreichen politischen Herbst: Schließlich gehen in Wattens umfangreiche Infrastrukturprojekte ins Finale, während andere erst Fahrt aufnehmen.

Beim neuen Sozialzentrum nördlich der Marienkirche – mit Gesamtkosten von ca. 16 Mio. Euro das größte Bauvorhaben, das die Marktgemeinde Wattens zusammen mit sechs Umlandgemeinden je gestemmt hat – rückt die Fertigstellung näher. Kosten- und Zeitrahmen werden laut Oberbeirsteiner „voll eingehalten“. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden letzte Arbeiten im Bereich Einrichtung und Ausstattung vergeben. Zudem wurde beschlossen, am westlich angrenzenden Kirchfeld einen naturnahen Park zu schaffen. Der Gestaltungsvorschlag des Landschaftsarchitekten Dietmar Gstrein stieß bei den Mandataren auf einhellige Zustimmung. Der Park soll nicht nur den Bewohnern des Sozialzentrums als Garten dienen, sondern öffentlich zugänglich sein, als „grüne Lunge“ für Wattens – mit sanftem Wegenetz, kupiertem Gelände, Brunnen und Sitzbänken. Auch eine Heublumen- oder Streuobstwiese ist angedacht. Der Park dürfte in Summe ca. 200.000 Euro kosten.

Das Sozialzentrum – mit 63 Pflegebetten, Tagesbetreuung, acht betreuten Wohneinheiten, 214 Tiefgaragenplätzen und neuen Räumen für den Gesundheits- und Sozialsprengel – wird nach und nach bezogen, das Personal startet mit 1. November. Die offizielle Eröffnung steht dann am 18. November an.

Im bestehenden Seniorenheim investiert die Marktgemeinde ebenfalls viel Geld: Der Mitteltrakt wird saniert, 33 Zimmer erhalten ein neues Bad (geschätzte Kosten: über 1 Mio. Euro). Möglich wird dies, indem 33 Bewohner, vermutlich Anfang 2018, ins neue Sozialzentrum übersiedeln.

Diverse Vergaben betrafen auch das neue „Museum Wattens“ im Neidharthaus gegenüber dem Rathaus. Aus jetziger Sicht ist die Eröffnung des 4,3-Mio.-Euro-Projekts für Mai 2018 geplant. In diesem Zusammenhang ist auch eine Neugestaltung des öffentlichen Raumes im Kernbereich rund um den Kirchplatz angedacht. Der Gemeinderat hat dazu eine Vorstudie bei einem Grazer Experten in Auftrag gegeben. Diese soll laut Oberbeirsteiner bis zum Oktober-Gemeinderat vorliegen und als Diskussionsgrundlage dienen. Für Sozialzentrum und Museum wurde die Aufnahme neuer Darlehen über 3 bzw. 1,5 Mio. Euro beschlossen.

Ordentlich ins Geld geht auch die Sanierung des „Z-Beckens“ im Alpenbad Wattens. Wegen hoher Wasserverluste bestand hier dringender Handlungsbedarf. Das Becken wird nun erneuert sowie mit einer Breitwellenrutschanlage und Sprudel versehen. In der jüngsten Sitzung wurden dazu Aufträge über knapp 2 Mio. Euro vergeben, die Arbeiten laufen bereits an. Wobei Oberbeirsteiner klarstellt: „Das Alpenbad wird uns auch in den kommenden Jahren noch weiter beschäftigen.“ (md)