Von Martina Schratzberger

Flaurling – Vor gut eineinhalb Jahren fand im Gemeindeamt Flaurling ein für Tiroler Verhältnisse ungewöhnlicher Machtwechsel statt: Seither besetzt die SPÖ den Bürgermeisterstuhl der Landgemeinde. Noch dazu mit einer Frau.

Brigitte Praxmarer, deren Liste „Gemeinsam für Flaurling“ heißt, fühlt sich wohl in ihrer Rolle, über anfängliche Stolpersteine im Bürgermeisteramt kann sie nicht berichten. „Ich war ja vorher schon eine Periode lang Vizebürgermeisterin. Mein Vorgänger hat sich oft von mir vertreten lassen, da habe ich einen guten Einblick bekommen.“ Freilich war es ein Paukenschlag, als nach den Wahlen plötzlich der schwarze Thron mit rotem Samt bezogen wurde. Aber nach eineinhalb Jahren hätten sich alle an die Frau an der Spitze gewöhnt. Dass sie es da oder dort als Mann leichter gehabt hätte, kann sie nicht bestätigen.

Praxmarer schätzt Handschlagqualität und kommt mit den Oberhäuptern der Nachbargemeinden gut aus. Kommunenübergreifende Zusammenarbeit werde durchaus angestrebt und gelebt – etwa in Sachen Müll, Fußball oder Kinderbetreuung und bald auch in Sachen Wasser: Das harte, kalkhaltige Wasser der Nachbargemeinde Oberhofen soll mit Wasser aus Flaurling „aufgeweicht“ werden.

Eine Bürgermeisterin müsse oft ausgleichend wirken, so Praxmarer, alle Interessen unter einen Hut zu bringen, sei manchmal gar nicht so einfach. Zum Beispiel bei größeren Festen in der Gemeinde: „Da werden Einfahrten mit Autos von Festbesuchern verstellt, auch wenn ein Parkverbotsschild angebracht wurde.“ Die beste Schule für solche Situationen wird Praxmarer sicher in ihrer Rolle als vierfache Mutter absolviert haben.

Mann Adrian, ein Bilanzbuchhalter, und die Kinder Elias (15), Johanna (19), Anna (24) und Mathias (28) stehen voll hinter ihr. Mathias Praxmarer bringt sich auch als Gemeinderatsmitglied ein. Außerdem hält ihr Schwiegermutter Sylvia tatkräftig den Rücken frei, wenn es etwa darum geht, dass ein warmes Essen auf den Tisch kommt, Frau Bürgermeisterin aber noch von einer Veranstaltung zur nächsten eilt. „Ich versuche möglichst alle Einladungen wahrzunehmen. Wenn es sich zeitlich irgendwie ausgeht, bin ich dabei.“ Eine 38,5-Stunden-Woche kennt die rote Politikerin nicht.

Auf die Frage, ob sie schon einmal daran gedacht habe, alles hinzuschmeißen, antwortet Praxmarer: „Nein, das nicht. Wie im normalen Leben auch gibt es auch im Gemeinde­leben Berg- und Talfahrten, die einen emotional mitnehmen. Wenn zum Beispiel Rechtsanwaltsbriefe hereinflattern und Leute auf Biegen und Brechen etwas durchsetzen oder verhindern wollen, muss man sich schon fragen, ob so etwas sein muss, ob es nicht auch andere Wege geben könnte und warum man sich für so etwas hergibt.“ Auf Regen folge aber Sonne und die schönen Zeiten würden überwiegen. „Zum Beispiel hat sich jetzt die junge Gemeinderätin Kathrin Seelos von ,Wir für Flaurling‘ dafür eingesetzt, dass ein Jugendtreff entsteht“, erzählt Praxmarer.

Wenn es um Projekte in ihrer Gemeinde geht, sprudelt es aus Praxmarer generell richtig heraus: „Elf Kapellen am Kalvarienberg wurden renoviert, das Gemeindezentrum mit einem neuen Turnsaal samt Bühne und Beschallungsanlage ausgestattet sowie das Schützenheim mit einem neuen digitalen Schießstand bestückt. Nächstes Jahr wird die Sanierung einiger Straßen in Angriff genommen. Und über den seinerzeit von mir gegründeten Sozialfonds lässt sich in Härtefällen helfen.“ So würden Familien etwa bei Schulfahrten unterstützt.