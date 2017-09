Der neue medizinische Vorstand der Landeskrankenhausholding Tirol Kliniken soll in den nächsten Wochen bestellt werden, schließlich gibt es schon einen Dreiervorschlag für die Landesregierung. Der bisherige Alleinvorstand Stefan Deflorian wird jedenfalls Vorstand bleiben. Seit 2008 steht der Krankenhausmanager an der Spitze der Tirol Kliniken und dort will ihn die schwarz-grüne Landesregierung über die Landtagswahl 2018 hinaus auch haben. Zumindest weitere fünf Jahre lang. Die Regierung wird Deflorians Vertrag nämlich bis 2023 verlängern.

Mit einem zweiten Vorstand für die Tirol Kliniken reduziert sich dann die Anzahl der Prokuristen von zwei auf einen. Der bisherige medizinische Direktor und Prokurist Wolfgang Buchberger dürfte die Prokura verlieren, sollte er nicht zum Vorstand aufsteigen. Er hat sich jedenfalls beworben. Große Chancen werden allerdings einem bekannten Südtiroler Mediziner eingeräumt.

Apropos Medizin: Diskussionen löst auch die Klage von Landärzten auf Führung einer Hausapotheke aus. Sie ziehen vor den Verfassungsgerichtshof. VP-Nationalrat Hermann Gahr hat Verständnis für die klagenden Ärzte. Der rückwirkende Stichtag 1. Mai 2015 sei ein Kompromiss gewesen, um die Weiterführung von Hausapotheken zu ermöglichen. Er wünscht sich aber weitere Nachbesserungen: „Wir wollen ja nicht Konkurrenzeinrichtungen zu den Apotheken bilden. Vielmehr geht es mir darum, dass bestehende Hausapotheken möglichst erhalten bleiben.“

Für SPÖ-Nationalratsspitzenkandidatin Selma Yildirim benötigt es eine umfassende Strategie zur Beseitigung des Hausärztemangels. Dazu zählt sie Übergangspraxen und moderne Arbeitszeitmodelle. „Die Honorare sollen auch auf die individuellen Erfordernisse eingehen und so eine faire Abgeltung der Leistungen ermöglichen.

„Die Hausapotheke dient nicht dem Ziel, die Bezahlung von Ärzten zu verbessern, an denen Kassen sparen“, kritisiert NEOS-NR Gerald Loacker. „Eine Anhebung der Kassenhonorare ist ebenso notwendig wie die Einführung des Facharztstatus für Allgemeinmediziner, um den Beruf des Hausarztes attraktiver zu machen.“

Jetzt übt auch die FPÖ Kritik an der Fragestellung für die Olympia-Volksbefragung am 15. Oktober. „Die Fragestellung ist total suggestiv und ärgert viele Bürger, die grundsätzlich positiv zu einer Bewerbung stehen, sich aber die Antwort nicht in den Mund legen lassen wollen“, sagt FP-NR Gerald Hauser. (pn)