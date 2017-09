Innsbruck – Der mächtige schwarze Arbeitnehmervertreter und Tiroler Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl hat im TT-Interview eine Lawine losgetreten. Der ÖVP-Politiker nimmt seine Partei bei der Pflichtmitgliedschaft für die Interessenvertretungen in die Pflicht und spricht sich offen gegen eine schwarz-blaue Regierung nach der Nationalratswahl am 15. Oktober aus. „Das haben wir schon gehabt. Setzen, fünf“, ist seine Befindlichkeit gegenüber einer Renaissance von Schwarz-Blau. Bekanntlich fordern die Freiheitlichen wie auch die NEOS ein Ende der Pflichtmitgliedschaft.

Bereits am Donnerstag erhielt Zangerl breite Unterstützung vom Landeshauptmann und Tiroler ÖVP-Chef Günther Platter abwärts. Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl lässt ebenfalls an der Pflichtmitgliedschaft für die Kammern nicht rütteln. Für SPÖ-Parteichefin Elisabeth Blanik muss der „Generalangriff auf die Sozialpartnerschaft“ abgewehrt werden. In der Tiroler Volkspartei herrscht seit Donnerstag jedenfalls eine gewisse Unruhe. Obwohl Platter die Sozialpartnerschaft verteidigt, gibt er gleichzeitig die Devise aus, dass zuerst der Wähler am Wort sei, aber keine Partei als Koalitionspartner auszuschließen sei.

Gestern legten die Tiroler ÖVP-Arbeitnehmervertreter – Platter war übrigens jahrelang ihr Chef – noch eines drauf: Die engste Vertraute von AK-Präsident Erwin Zangerl und AAB-Chefin, Bildungslandesrätin Beate Palfrader, fordert sogar noch vor der Wahl ein klares Bekenntnis von VP-Kanzlerkandidat Sebastian Kurz zur Pflichtmitgliedschaft in der Arbeiterkammer. „Es kann nicht sein, dass FPÖ und NEOS die Errungenschaften der Arbeitnehmerschaft madig reden. Wer die Pflichtmitgliedschaft infrage stellt, ist kein Koalitionspartner.“

Palfrader zählt in der Tiroler ÖVP generell zum FPÖ-kritischen Flügel, auf Landesebene hat sie sich bereits für die Fortsetzung der bisherigen schwarz-grünen Koalition nach der Landtagswahl im Februar 2018 ausgesprochen. „Jetzt wird einmal der Nationalrat gewählt, doch meine Koalitionsbedingung ist klar: Es kann keine Partnerschaft mit einer Partei geben, die sich gegen Pflichtbeiträge und -mitgliedschaften in den Kammern ausspricht.“ Sie vergleicht die Pflichtmitgliedschaft mit der Pflichtversicherung. „Die Arbeitnehmervertreter haben ja auch etwas davon. Allein im Vorjahr hat die Tiroler AK rund 39 Millionen Euro für die Mitglieder erkämpft“, fügt die ÖVP-Arbeitnehmerchefin hinzu.

Und mit Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer hat sich am Freitag ein weiterer prominenter ÖVP-Politiker zu Wort gemeldet. Für ihn ist die Pflichtmitgliedschaft ebenfalls ein Eckpfeiler der Solidarität – vor allem für die Mittel-, Klein- und Kleinstbetriebe. „Ansonsten haben wir amerikanische Verhältnisse“, warnt der Kammerpräsident. Was eine mögliche schwarz-blaue Koalition betrifft, so ist er durchaus offen. „Außerdem glaube ich nicht, dass die FPÖ ernsthaft die Kammern aushebeln möchte.“ Gleichzeitig sieht er die Gefahr einer rot-blauen Bundesregierung. Eines ist für Bodenseer aber auch klar. „SPÖ und ÖVP haben sich überlebt, deshalb benötigt es Alternativen.“ Schwarz-Blau könnte so eine sein, der Wirtschaftsflügel in der Tiroler VP tendiert ohnehin dazu. Nicht nur auf Bundesebene. (pn)