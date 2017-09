Innsbruck – Sowohl in Tirol, durch Landesjägermeister Anton Larcher im TT-Interview, als auch in Niederösterreich sprach sich die Jägerschaft gegen die großen Beutegreifer (Wolf und Bär) aus. Dafür gab es gestern scharfe Kritik von Seiten des WWF. „Kaum haben wir wieder eine gute Handvoll Wölfe in Österreich, werfen einzelne Jagdfunktionäre offenbar die Nerven weg und treffen irrationale Entscheidungen, die niemandem etwas bringen. Sie sind vor allem ein Schlag ins Gesicht all jener Naturschutzverbände, Behörden, Grundbesitzer, Landwirte, Almbauern und Jäger, die bereits an Lösungen für ein konfliktfreies Zusammenleben zwischen Mensch und Wolf arbeiten“, sagte WWF-Wolf-Experte Christian Pichler. Der Wolf stehe unter Schutz und darf nicht geschossen werden. Deswegen müssen andere Management-Maßnahmen angewendet werden. (TT)