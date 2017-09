Wattens – „Der Marktgemeinde Wattens und der Firma Swarovski ist es sehr wichtig, dass die Bedenken der Anrainer ernst genommen werden“, hält BM Thomas Oberbeirsteiner fest. Er bezieht sich damit auf die jüngsten Diskussionen rund um eine Wohnanlage, die auf einem in Swarovski-Besitz stehenden Bauplatz zwischen Swarovskistraße und Wattenbachgasse entstehen soll (die TT berichtete). Insgesamt 38 Wohnungen für Mitarbeiter und Gäste des Unternehmens sind vorgesehen.

Die zu Swarovski gehörende „Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgemeinschaft m.b.H. Landheim“ plant in Summe neun unterschiedlich hohe Wohntürme, mit Gebäudehöhen von bis zu E+4 (Erdgeschoß und vier Obergeschoße) und E+5. Eben diese Höhen stießen bei Anrainern auf Kritik, sie fürchten vor allem um ausreichend Sonnenlicht. Also brachten sie Einsprüche gegen den Bebauungsplan vor und sammelten zudem 70 Unterschriften in der Nachbarschaft.

„Swarovski ist und war von Anfang an sehr um ein verträgliches, hochwertiges Projekt bemüht“, betont Oberbeirsteiner. Auf seine Initiative hin gab es drei Gespräche mit Anrainervertretern, eines davon gemeinsam mit der Firma Landheim und dem Architekturbüro. Da Bauwerber und Architekt in der Folge eine neue Projektvariante erarbeitet hätten, wurde der Tagesordnungspunkt, in dem über die Einsprüche der Anrainer gegen den Bebauungsplan entschieden werden sollte, in der jüngsten Gemeinderatssitzung abgesetzt.

Die adaptierte Variante sähe eine Art Rochade der Wohntürme vor: Konkret würden die Türme im Westen – die bei den Anrainern für die meisten Bedenken sorgten – niedriger ausgeführt, jene im Süden dafür höher. An der Gesamtkubatur der Anlage würde sich nichts ändern. Der Bauwerber habe für die Umplanungen und zusätzliche Beschattungsstudien „erneut viel Geld in die Hand genommen“, stellt Oberbeirsteiner klar. Er will die 70 Anrainer, die gegen das ursprüngliche Projekt unterschrieben haben, nun zu einem Infoabend einladen. Sollte die neue Variante umgesetzt werden, wäre natürlich auch der Bebauungsplan abzuändern. (md)