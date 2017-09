Von Peter Nindler

Innsbruck – Die Tiroler Flüchtlingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste/TSD gerät immer wieder in die Schlagzeilen, Geschäftsführer Harald Bachmeier werden massive Kommunikationsdefizite nachgesagt. Unabhängig davon und von organisatorischen Schwächen dürfte jedoch ein Stellvertreterkrieg auf dem Rücken der Flüchtlingsgesellschaft stattfinden. Wegen rückläufiger Asylzahlen – 5400 Personen befinden sich derzeit in der Grundversorgung, darunter 4300 Asylwerber – will das Land bei seiner Tochtergesellschaft rund 5,5 Millionen Euro einsparen. Auch die Zahl der Mitarbeiter soll reduziert werden.

Die Gewerkschaft drängt seit Monaten auf einen Sozialplan. In der Vorwoche nahm GPA-djp-Regionalgeschäftsführer Harald Schweighofer (SPÖ) die TSD unter Beschuss, prompt reagierte daraufhin SPÖ-Klubchef Gerhard Reheis. Der SP-Politiker war vor LR Christine Baur (Grüne) für die Sozial­agenden und das Flüchtlingswesen zuständig. Dafür gab es nicht gerade Lob vom Landesrechnungshof, das wird es in der derzeit stattfindenden Prüfung wohl auch nicht für Baur und die TSD geben. Doch warum die Aufregung in der Vorwoche?

Eigentlich ist der Sozialplan für zu kündigende Mitarbeiter beinahe ausverhandelt, am 21. September sollte er fixiert werden. Doch das dauert Schweighofer zu lange, in einem Brief an die Landesregierung spricht er von Frotzelei. Gleichzeitig gab es jedoch ein Verhandlungsmandat für die Prokuristen in der TSD. Und Handlungsbedarf? Der besteht derzeit offenbar nicht. Denn es gab noch keine Kündigung. Rund 40 Mitarbeiter gibt es derzeit weniger, bei manchen liefen die befristeten Verträge aus, einige gingen in Bildungskarenz.

In einem Schreiben an Gewerkschafter Harald Schweighofer vom Freitag hat dies Soziallandesrätin Christine Baur auch so dokumentiert: „Für den Fall, dass Kündigungen notwendig sein sollten, verständigte man sich darauf, dass die Inhalte für einen Sozialplan zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat ausverhandelt werden sollen. Derzeit stehen keine Kündigungen im Raum.“ Im Sinne der MitarbeiterInnen erachtet Baur eine inhaltliche Einigung in naher Zukunft als zweckmäßiger als die gewerkschaftliche Ankündigung, die Schlichtungsstelle des Arbeits- und Sozialgerichtes anzurufen. Sie bittet den Betriebsrat der TSD und die Gewerkschaft, an den Verhandlungstisch zurückzukehren: Für Baur ist es wichtig, dass der Sozialplan so rasch wie möglich fertig ausverhandelt wird, „auch wenn derzeit glücklicherweise der Bedarf nicht gegeben ist“. Daher hoffe sie sehr, dass der Betriebsra­t diesem Termin doch zustimmt und am 21. September die letzten Punkte noch final geklärt werden können, schreibt die Sozialreferentin der Gewerkschaft.

Im Prinzip ist der Sozialplan fertig, ein offener Punkt sind die freiwilligen Abfertigungen. Ursprünglich wurden zwei Bruttogehälter vorgeschlagen, die Gewerkschaft hätte bei einer Einigung bis 25. August als Kompromiss drei akzeptiert. Jetzt will sie vier. Verankert werden auch sozial verträgliche Kündigung sowie eine Arbeitsstiftung, ein Sozialfond­s oder Altersteilzeit.

Bisher gab es zwei Verhandlungsrunden, ob der Betriebsrat das Gesprächsangebot annimmt, ist noch offen. Im Land herrscht Kopfschütteln über die bisherige Zuspitzung, zumal es noch keine Kündigungen gegeben hat.